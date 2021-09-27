Казнят 74-летнюю "черную вдову": шокирующая история японки, которая травила своих мужей цианидом
Источник:CNN
В Японии к смертной казни приговорили 74-летнюю Чисако Какехи. Ее наказали за убийство трех романтических партнеров и попытку убийства четвертого.
Жуткие убийства начались в 2007 году, когда ей был 61 год. Однако она избежала подозрения, пока смерть Исао Какехи не повлекла старт полицейского расследования, которое привело к ее аресту в 2014 году.
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Женщину приговорили к смертной казни в 2017 году, после одного из самых длинных судебных процессов в Японии. Апелляция об отмене постановления провалилась в июне 2021 года.
Что известно о "черной вдове"
Женщина родилась в юго-западной японской префектуре Сага. Какехи работала на печатной фабрике и вышла замуж за своего первого мужа в 1969 году. Ей было 23 года.
Их брак длился аж 25 лет, до смерти мужа в 1994 году. В 2007 году она вступила в отношения с 78-летним Тошиаки Суехиро.
Попытка убить мужа
18 декабря 2007 года женщина обедала с Суехиро и его детьми. Суехиро принял добавки для здоровья. Менее чем через 15 минут после обеда мужчина без сознания упал прямо на улице.
На момент прибытия скорой помощи он задыхался и "был на грани остановки дыхания". Интересно, что Какехи сопровождала Суехиро в больницу, но при разговоре с персоналом скорой помощи и семьей Суехиро дала себе псевдоним "Хираока".
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В больнице обнаружили, что он был близок к смерти после перенесенного внутреннего удушья.
Суехиро выжил – единственный из четырех жертв Какехи, однако у него осталась неизлечимая высшая дисфункция и нарушение зрения.
Следствие установило, что среди таблеток, пищевых добавок, жена дала ему капсулу цианида.
Следующая жертва "черной вдовы"
Масанори Хонда встречался с Какехи. Хотя непонятно, как они познакомились и как долго они встречались, пара рассказала друзьям, что планирует жениться.
Однако уже 9 марта 2012 года она встретила Хонду в магазине, потом они пошли своими путями. Около 17:00 в тот день он потерял сознание во время езды на мотоцикле. Менее чем через 2 часа мужчина умер в больнице.
Женщину арестовали еще в 2014 году / Коллаж 24 канала
Следствие доказало, что Какехи не планировала доживать свои годы с этим человеком. За 2 месяца до его смерти, в январе 2012 года, она уже начала тайно встречаться с другими через агентство знакомств.
Запретила реанимировать свою жертву
В августе 2013 года Минору Хиоки стал преданным Какехи, написав ей в электронном письме, что хочет "остаться вместе навсегда". Их идиллический роман закончился 20 сентября, когда пара вышла на ужин.
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Хиоки, как и второй муж Какехи Суехиро, часто принимал добавки для здоровья в форме таблеток, так убийце было легко дать ему таблетку цианида под видом лекарств.
На момент прибытия скорой помощи он задыхался. Несмотря на то, что у него были дети и он выздоровел от рака, Какехи солгала врачам, якобы у него нет семьи и он страдает от рака легких.Важно! Когда они предложили процедуру реанимации, она отказала в разрешении реанимировать его. Он умер в течение 2 часов.
Последняя жертва "черной вдовы"
В ноябре 2013 года, всего через 2 месяца после смерти Хиоки, она вышла замуж за свою следующую и последнюю цель – Исао Какехи. И только через месяц после их свадьбы она начала тайно встречаться с другим мужчиной.
Однако ее муж Исао Какехи не дожил до нового года. 28 декабря он стал четвертой и последней жертвой японской убийцы "Черная вдова".
Его смерть в больнице вызвала подозрение по ряду несчастных любовников Какехи. Правоохранители начали расследование.
В доме женщины провели обыски / Коллаж 24 канала
При вскрытии врач обнаружил смертельное количество ионов цианида в сердце мужчины, крови и желудке, а также эрозию в желудке. Через несколько дней после его смерти власть нашла в квартире Какехи таблетки с добавками для здоровья и пустые капсулы.Справка. Это свидетельствовало о том, что она опустошила добавки для здоровья и наполнила их цианидом, перетертым в порошок.
Через 2 месяца полиция арестовала Какехи. После нескольких месяцев допросов Какехи в конце концов призналась в отравлении Хонды, Хиоки и Суехиро капсулами с цианидом.
По информации полиции, Какехи может быть связана также с убийствами четырех других мужчин. Однако прокуратура в конечном итоге решила не предъявлять ей обвинения из-за недостаточности доказательств.
Почему женщина убивала любовников
У всех жертв женщины были значительные сбережения и активы. Первое из четырех отравлений было вызвано долгом – Какехи задолжала Суехиро 48 миллионов иен, около 437 тысяч долларов.
Через 2 месяца после смерти Суехиро в феврале 2008 года Какехи написала письмо своим детям, в котором заявила, что она вернула деньги, используя "наследство другого человека".
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Письмо шокировало детей Суехиро, которые не знали о займах своего отца и мало знали о Какехи. Они даже не знали ее имени. Когда они пытались спросить у нее больше, она "молча уходила", оставив их без ответов о крахе отца или о его таинственной спутнице.
До смерти четвертого мужа она забрала у своих жертв столько денег, что ее мотив больше нельзя объяснить ни необходимостью, ни отчаянием. Она откровенно "пренебрегала человеческой жизнью ради собственных финансовых желаний".
У женщины было почти 4,5 миллиона долларов
Какехи заработала около 145 тысяч долларов от Хонда. По оценкам Asahi News, Какехи в целом получила около 4,5 миллиона долларов от наследства, ценностей и других активов своих партнеров.
В своем постановлении суд пришел к выводу, что Какехи "воспользовалась" доверием своих жертв и их надеждой на совместное будущее, чтобы осуществить убийства. В конце концов, ее команда защиты проиграла апелляционную жалобу, а смертный приговор остался без изменений.
Еще одна "черная вдова" Японии
- В Японии была еще одна убийца, которую называли "черной вдовой".
- 46-летняя Канае Кидзима также убивала мужчин, с которыми знакомилась на сайтах.
- Каждый случай выглядел как самоубийство. Ее также мотивировали деньги.
- В 2012 году женщину казнили.