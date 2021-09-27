Стратять 74-річну "чорну вдову": шокуюча історія японки, яка труїла своїх чоловіків ціанідом

В Японії до смертної кари засудили 74-річну Чисако Какехі. Її покарали за вбивство трьох романтичних партнерів та спробу вбивства четвертого.

Моторошні вбивства розпочались у 2007 році, коли їй було 61 рік. Однак вона уникнула підозри, поки смерть Ісао Какехі не спричинила старт поліцейського розслідування, яке призвело до її арешту в 2014 році.

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Жінку засудили до смертної кари у 2017 році, після одного з найдовших судових процесів у Японії. Апеляція про скасування ухвали провалилася у червні 2021 року.

Що відомо про "чорну вдову"

Жінка народилась у південно-західній японській префектурі Сага. Какехі працювала на друкарській фабриці і вийшла заміж за свого першого чоловіка у 1969 році. Їй було 23 роки.

Їх шлюб тривав аж 25 років, до смерті чоловіка у 1994 році. У 2007 році вона вступила у відносини з 78-річним Тошіакі Суехіро.

Спроба вбити чоловіка

18 грудня 2007 року жінка обідала із Суехіро та його дітьми. Суехіро прийняв добавки для здоров'я. Менш ніж за 15 хвилин після обіду чоловік без свідомості впав просто на вулиці.

На момент прибуття швидкої допомоги він задихався і "був на межі зупинки дихання". Цікаво, що Какехі супроводжувала Суехіро до лікарні, але при розмові з персоналом швидкої допомоги та родиною Суехіро дала собі псевдонім "Хіраока".

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У лікарні виявили, що він був близький до смерті після перенесеної внутрішньої задухи.

Суехіро вижив – єдиний із чотирьох жертв Какехі, однак у нього залишилась невиліковна вища дисфункція та порушення зору.

За даними Asahi News, він помер через 1,5 року від незв'язаної хвороби.

Слідство встановило, що серед таблеток, харчових добавок, дружина дала йому капсулу ціаніду.

Наступна жертва "чорної вдови"

Масанорі Хонда зустрічався з Какехі. Хоча незрозуміло, як вони познайомилися і як довго вони зустрічалися, пара розповіла друзям, що планує одружитися.

Однак вже 9 березня 2012 року вона зустріла Хонду в магазині, потім вони пішли своїми шляхами. Близько 17:00 того дня він втратив свідомість під час їзди на мотоциклі. Менш ніж через 2 години чоловік помер в лікарні.



Жінку заарештували ще у 2014 році / Колаж 24 каналу

Слідство довело, що Какехі не планувала доживати свої роки з цим чоловіком. За 2 місяці до його смерті, у січні 2012 року, вона вже почала таємно зустрічатися з іншими через агентство знайомств.

Заборонила реанімувати свою жертву

У серпні 2013 року Мінору Хіокі виявився відданим Какехі, написавши їй в електронному листі, що хоче "залишитися разом назавжди". Їх ідилічний роман закінчився 20 вересня, коли пара вийшла на вечерю.

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Хіокі, як і другий чоловік Какехі Суехіро, часто приймав добавки для здоров'я у формі таблеток, тому вбивці було легко датийому таблетку ціаніду під виглядом ліків.

На момент прибуття швидкої допомоги він задихався. Попри те, що у нього були діти і він одужав від раку, Какехі збрехала лікарям, нібито у нього немає сім'ї і він страждає від раку легенів.

Остання жертва "чорної вдови"

Коли вони запропонували процедуру реанімації, вонаВін помер протягом 2 годин.

У листопаді 2013 року, всього через 2 місяці після смерті Хіокі, вона вже вийшла заміж за свою наступну і останню ціль – Ісао Какехі. І лише через місяць після їхнього весілля вона почала таємно зустрічатися з іншим чоловіком.

Однак її чоловік Ісао Какехі не дожив до нового року. 28 грудня він став четвертою і останньою жертвою японського вбивці "Чорна вдова".

Його смерть у лікарні викликала підозру щодо низки нещасних коханців Какехі. Правоохоронці розпочали розслідування.



У будинку жінки провели обшуки / Колаж 24 каналу

Під час розтину лікар виявив смертельну кількість іонів ціаніду в серці чоловіка, крові та шлунку, а також ерозію в шлунку. Через кілька днів після його смерті влада знайшла в квартирі Какехі таблетки з добавками для здоров'я та порожні капсули.

Це свідчило про те, що вона спорожнила добавки для здоров'я та наповнила їх ціанідом, перетертим у порошок.

Через 2 місяці поліція заарештувала Какехі. Після кількох місяців допитів Какехі зрештою зізнався у отруєнні Хонди, Хіокі та Суехіро капсулами з ціанідом.

За інформацією поліції, Какехі може бути пов'язана також з вбивствами чотирьох інших чоловіків. Однак прокуратура в кінцевому підсумку вирішила не пред'являти їй обвинувачення через недостатність доказів.

Чому жінка вбивала коханців

Усі жертви жінки мали значні заощадження та активи. Перше з чотирьох отруєнь було спричинено боргом – Какехі заборгувала Суехіро 48 мільйонів ієн, близько 437 тисяч доларів.

Через 2 місяці після смерті Суехіро у лютому 2008 року Какехі написала листа своїм дітям, у якому заявила, що вона повернула гроші, використовуючи "спадщину іншої людини".

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Лист шокував дітей Суехіро, які не знали про позики свого батька і мало знали про Какехі. Вони навіть не знали її імені. Коли вони намагалися запитати у неї більше, вона "мовчки пішла", залишивши їх без відповідей про крах їхнього батька чи його таємничу супутницю.

До смерті четвертого чоловіка вона забрала у своїх жертв стільки грошей, що її мотив більше не можна пояснити ні потребою, ні відчаєм. Вона відверто "нехтувала людським життям заради власних фінансових бажань".

Жінка мала майже 4,5 мільйона доларів

Какехі заробила близько 145 тисяч доларів від Хонда. За оцінками Asahi News, Какехі загалом отримала близько 4,5 мільйона доларів від спадщини, цінностей та інших активів своїх партнерів.

У своїй постанові суд дійшов висновку, що Какехі "скористалася" довірою своїх жертв та їх надією на спільне майбутнє, щоб здійснити вбивства. Зрештою, її команда захисту програла апеляційну скаргу, а смертний вирок залишився без змін.

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