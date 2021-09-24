Саме тому він відкрив стріляну по правоохоронцях та судових виконавцях. Вони прийшли через рішення суду про примусове виселення.

До теми У Казахстані чоловік відкрив вогонь по судвиконавцях: 5 загиблих

Стріляну з загибеллю 5 осіб відкрив бойовик з Донбасу

Ветеран "ополчення" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу Ігор Дужнов, що проживає в Алмати, набрав боргів і не став віддавати,

– написав Денис Казанський.

Додав також, – коли до нього прийшли правоохоронці, щоб заарештувати майно, то "він застрелив 5 осіб".

У телеграмі "Анатолий Штирлиц" опублікували фото з Донбасу – там Дужнов у формі та зі зброєю – ймовірно, воював на стороні проросійських бойовиків. Ба більше, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" написав щодо стрілянини: "Нічого дивного як на мене не відбулося. Особливо після того, як побачив його пафосні фото на Донбасі".



Фото бойовика з Донбасу, який у Казахстані відкрив стрілянину по людях



У мережі з'явилось фото бойовика, внаслідок дій якого загинуло 5 осіб

Ба більше, телеканал "КТК" повідомив, що чоловік був винен великі суми коштів не тільки банку, але й знайомим. Наприклад, родині знайомої Олени Винокурової Ігор Дужнов заборгував 35 тисяч євро. За її словами, цю суму чоловік взяв під розписку ще 12 років тому.

Тоді він розповідав, що гроші потрібні для розвитку бізнесу – нібито його дружина мала займатись розвитком свого салону, а чоловік – шинним бізнесом. Проте бізнес "не пішов", а гроші Дужнов досі не повернув. Хоч Олена й виграла суд, але його рішення боржник проігнорував.

Згодом чоловік зник. За словами Олени, його дружина Анаід написала заяви у поліцію на всіх, кому Ігор був винен гроші. Проте згодом Дужнов повернувся.

Я кажу: "Ігор, а що ти робиш? Чому ти не повертаєш гроші? Ти нічим не займаєшся, ти бізнес не розкручуєш?". Він сказав: "Ну, так вийшло, руку мені відріж". Я кажу: "А де ти взагалі був?" Він каже: "Я на Донбасі воював",

– розповіла Олена.

Наразі стрілець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Коротко про стрілянину в Алмати