Трагедія сталась близько 17:00 за місцевим часом у мікрорайоні Акбулак. Виконавці прийшли виконувати рішення суду.

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Судові виконавці прийшли виселяти людей

Мовилось про примусове виселення жителів одного з будинків. У відповідь на цю вимогу один з мешканців почав стріляти.

П'ятеро людей отримали поранення, що були несумісні з життям. Серед них двоє поліцейських – два дільничних інспектори віком 39 та 33 роки. Також серед жертв, за попередньою інформацією, двоє цивільних та 1 судовий виконавець.

Чоловіка, що стріляв, затримали

Стрільця затримали. Наразі проводять розслідування. Попереднім мотивом вбивства називають таки виселення.

Дивіться відео з місця подій:

У Пермі 20 вересня трапилась стрілянина в університеті

У Росії 20 вересня теж сталась стрілянина з багатьма жертвами. 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у Пермському державному університеті. Жертвами стрілянини стали 6 осіб, ще 24 людини постраждали. Студенти вистрибували з вікон та закривались в аудиторіях.

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Сам Бекмансуров отримав важкі поранення і перебуває у лікарні. До стрілянини юнак готувався ретельно, отримав ліцензію на зброю і у травні придбав рушницю.