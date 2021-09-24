В начале июля дочь 69-летней женщины обратилась в полицию. Она сообщила, что ее мать уже несколько дней не выходит на связь.

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Правоохранители, прибывшие к дому пенсионерки, увидели там беспорядок и многочисленные пятна крови. Хозяйки дома не было. В то же время выяснилось, что исчез также ее 45-летний сын.

Тело женщины нашли в лесу неподалеку

Полицейские взяли образцы крови для проведения экспертизы, опросили соседей, а также проанализировали видео с камер наружного наблюдения. К поискам женщины привлекли кинолога с собакой. Он привел в лес неподалеку от дома и остановился у свежей насыпи из грунта.

Собака привела в яму с телом пенсионерки / Фото Нацполиции

Правоохранители установили, что женщина получила смертельные травмы – по телу и голове. После этого кто-то замотал ее тело в простыни и закопал. Все свидетельствовало о том, что к убийству может быть причастен пропавший сын. Он выключил телефон и перестал выходить на связь.

Обратите внимание! У мужчины нет криминального прошлого. Впрочем, как рассказали родственники, в течение длительного времени он был безработным и конфликтовал с матерью.

Поиски и задержание фигуранта

К поискам сына погибшей привлекли сотни правоохранителей. Они проверили окружающие леса, дачные массивы и места на Черниговщине, где тот хоть раз появлялся раньше. Мужчине заочно объявили о подозрении по статье умышленное убийство. Удалось установить, что подозреваемый ночевал в лесу и недостроенных или заброшенных зданиях. Также он намеревался уехать из страны. 23 сентября сына погибшей пенсионерки наконец задержали в Чернигове.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве матери / Фото Нацполиции

Его поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия и проверяют фигуранта на причастность к совершению еще одного убийства.