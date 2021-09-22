По данным главного редактора черкасского телеканала "Антенна", неизвестные злоумышленники начали стрелять по посетителям в заведении "Львовская мастерская шоколада". Несколько мужчин получили огнестрельные ранения.

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Убитого называют причастным к криминалу

По данным местных СМИ, погибший был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" и охранной компании "Сталь".

Связанные с организациями Козлова мужчины организовывали пикет прокуратуры Черкасс и участвовали в разборках за базу учителей.

В 2020 году правоохранители проверяли "организованную защиту граждан" на связь с терроризмом.

22 сентября Козлов пил кофе с компанией спортсменов. В это время в помещение кафе на улице Байды Вишневецкого, 32 вошли двое мужчин.

Они открыли огонь из автоматов. Среди пострадавших был и Козлов. Кроме того, ранения получили и другие спортсмены из компании предпринимателя. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства совершения преступления, а также установить личности убийц предпринимателя.