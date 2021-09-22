За даними головного редактора черкаського телеканалу "Антена", невідомі зловмисники почали стріляти по відвідувачах у закладі "Львівська майстерня шоколаду". Кілька чоловіків отримали вогнепальні поранення.

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Загинув внаслідок інциденту підприємець Михайло Козлов.

Вбитого називають причетним до криміналу

За даними місцевих ЗМІ, загиблий був співзасновником ГО "Організований захист громадян" та охоронної компанії "Сталь".

Пов'язані з організаціями Козлова чоловіки організовували пікет прокуратури Черкас та брали участь у розбірках за базу вчителів.

У 2020 році правоохоронці перевіряли "Організований захист громадян" на зв'язок з тероризмом.

22 вересня Козлов пив каву з компанією спортсменів. У цей час до приміщення кафе на вулиці Байди Вишневецького, 32 увійшли двоє чоловіків.

Вони відкрили вогонь з автоматів. Серед постраждалих був і Козлов. Крім того, поранення отримали й інші спортсмени з компанії підприємця. Про їх стан наразі нічого невідомо.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини вчинення злочину, а також встановити особи вбивць підприємця.