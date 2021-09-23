Женщина убила 3 человек в течение 2 дней. Злоумышленница пыталась скрыть свои преступления, однако ее все же задержали правоохранители.

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Женщина жестоко убила 3 человек

По информации следствия, в декабре 2015 года 53-летняя жительница Сокольского района выпивала со своей 28-летней знакомой у нее дома. Когда та вышла на улицу, ее 8-летняя дочь осталась в доме. Девочка сделала замечание гостье насчет употребления алкоголя. Злоумышленницу это разгневало? и она схватилась за железный масляный обогреватель. Женщина несколько раз ударила им ребенка, и та умерла.

Впоследствии хозяйка вернулась в дом. Там она увидела тело своего мертвого ребенка. Тогда злоумышленница решила убить и ее. Для этого она тем самым обогревателем ударила свою собутыльницу. Затем подсудимая убила ее железными вилами. Хозяйка дома получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

На следующее утро убийца пришла в жилище своих жертв, чтобы убедиться в их смерти. Она усомнилась, что ребенок умер, поэтому взяла нож и несколько раз ударила им в шею погибшей.

Покидая дом, женщина заметила 70-летнюю соседку усопших, которая наблюдала за ней через дорогу. Тогда злоумышленница решила избавиться от нежелательного свидетеля. Она взяла кирпич, который лежал во дворе, и зашла за пенсионеркой в ее дом. Там подсудимая несколько раз ударила женщину по голове. Бабушка скончалась на месте происшествия.

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Женщину приговорили к пожизненному заключению

Несмотря на попытки скрыть преступления, правоохранителям удалось задержать злоумышленницу. Ей сообщили о подозрении:

в умышленном убийстве малолетнего ребенка;

убийстве с целью скрыть другое преступление;

убийстве человеком, ранее совершившим умышленное убийство.

Во Львовской облпрокуратуре 23 сентября 2021 года сообщили, что суд поддержал обоснованную позицию прокуроров. Злоумышленницу признали виновной. Обвиняемой назначили строжайшее наказание – пожизненное лишение свободы.