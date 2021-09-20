Семья убитой студентки требует независимой экспертизы. В свою очередь, мать парня настаивает, что он – больной.

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Отношения между подозреваемым и погибшей были серьезными

19-летняя Дарья Косенок родом из Каменского, что в Днепропетровской области, а Нестор Литвинчук – из Житомира. Они начали встречаться осенью 2019 года, когда обоим было по 18 лет. Парень познакомился со студенткой через соцсети. Впервые они встретились во Львове, где девушка училась на филологическом факультете ЛНУ имени Ивана Франко по специальности "персидский язык". Преподаватели и однокурсники положительно отзывались о девушке.

Несмотря на юный возраст, отношения между молодыми людьми были серьезными и об этом знали их родители. Парень вместе с девушкой приезжал к ее семье в Каменское. На маму Дарьи Нестор произвел положительное впечатление.

Видела его один раз, когда он приезжал на автомобиле за дочкой. Невысокого роста, худенький, вел себя корректно, был спокоен и вежлив. Я доверяла своей дочери, а у них были серьезные отношения,

– рассказала Анна Косенок.

Зато отец студентки Андрей Косенок отметил, что парень ему сразу не понравился. Мужчину настораживало то, что тот нигде официально не работал и не учился. Несмотря на это бойфренд дочери позволял себе жить на широкую ногу и слишком разбрасывался деньгами. Нестор по несколько месяцев жил в разных городах – в Киеве, Одессе, Львове. Там он снимал недешевое жилье и арендовал автомобили. Отец девушки даже предполагал, что парень продает наркотики.

"Даша рассказывала, что он занимался биткоинами, проводил курсы – учил людей, как зарабатывать на криптовалюте. У меня это вызвало сомнения. Он постоянно менял места жительства, тратил большие деньги на жилье – по 15 тысяч гривен в месяц", – добавил мужчина.

По его словам, Нестор не прислушался, когда девушка ему говорила уменьшить расходы и откладывать деньги, чтобы устроить будущее. Он жил в свое удовольствие.

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Девушка решила оставить парня

Пара встречалась около года. Когда парень начал проявлять неожиданную агрессию и слишком контролировать девушку, она решила разорвать с ним отношения. Нестор ее не отпускал. По словам матери студентки, они фактически разошлись осенью 2020 года. Однако Нестор продолжал преследовать Дарью. Он угрожал, что он совершит самоубийство.

"Даша была очень сострадательная и добрая, ее это беспокоило. Она говорила: мама, если с ним что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Он на этом сыграл, выманил ее шантажом. Она хотела с ним расстаться по-человечески – поговорить. Он это понимал и сделал так, чтобы она не досталась никому", – добавила женщина.

Литвинчук 29 марта 2021 года снял квартиру в доме №36 на улице Лычаковской и пригласил туда девушку. На следующий день ее нашли убитой – с 9 ножевыми ранениями в грудь, в частности, в сердце и легкие. Правоохранители оперативно задержали парня в Сходнице, куда он успел убежать и скрывался в одном из хостелов. Во время задержания Нестор признался в содеянном.

Подозреваемого признали невменяемым

Суд избрал парню меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. В рамках следствия Литвинчук провели стационарную судебно-медицинскую экспертизу во Львовской психиатрической больнице. У подозреваемого обнаружили психическую болезнь.

"В настоящее время страдает временным болезненным расстройством психической деятельности в форме полиморфного психотического расстройства, не может осознавать значение своих действий и руководить ими", – говорится в заключении экспертов-психиатров.

Однако эксперты не ответили на вопрос, был ли парень психически больным в момент убийства, или его психика нарушилась уже после этого. По словам психиатров, это можно установить во время дополнительной судебно-психиатрической экспертизы после лечения подозреваемого в психиатрическом учреждении со строгим наблюдением.

Приняв во внимание заключение экспертов, в конце августа суд изменил Литвинчук меру пресечения. Сейчас он содержится не в СИЗО, а во Львовской областной психиатрической больнице. 23 сентября суд рассмотрит ходатайство прокурора о принудительном лечении подозреваемого, в рамках которого ему проведут дополнительную экспертизу.

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Родители девушки не верят в болезнь парня

Семья Дарьи сомневается в выводах львовских психиатров. Они требуют независимой судебно-психиатрической экспертизы в Днепре или Киеве.

Он "косит" под больного. Они пишут, что у него какие-то психические расстройства, но это все бред,

– категорически заявил Андрей Косенок.

По его мнению, так убийца хочет избежать наказания. По словам мамы девушки, каким бы ни было заключение независимой экспертизы, она его примет.

"Есть много вопросов к львовской экспертизе, выводы очень обтекаемые. Сейчас он болен, а ответить, был ли он болен тогда, они не могут. Раз не могут, пусть еще раз проводят экспертизу", – добавила женщина.

Анна Косенок заметила, что подозреваемый имел водительские права, был программистом и адекватным человеком. Женщина уверена, что он может симулировать психическую болезнь.

Родители девушки ознакомились с материалами дела. Они сделали вывод, что убийство дочери не было спонтанным, а заранее спланированным. Литвинчук готовился к преступлению, в частности, изучал сайты с соответствующей тематикой.

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Мать подозреваемого уверяет, что сын болен

Литвинчук вырос без отца, его воспитывала только мама. Также у подозреваемого есть младшая сестра, больная аутизмом тяжелой формы. Анна Литвинчук со слезами на глазах настаивает, что ее сын – больной. Женщина корит себя за то, что вовремя не заметила у него признаки психического недуга.

"То, что он с Дашей поссорился и они разошлись, я понимала, что он очень тяжело это переживал – он сильно похудел, ходил очень грустный, подавленный. Это было за несколько месяцев до того, как это все произошло", – рассказала женщина.

Мать парня понимает, что это ее большая вина как мамы, ведь ей нужно было как-то с ним обсуждать эту тему.

"Тогда я не понимала, что это были сигналы психической болезни", – добавила Анна Литвинчук.

По словам женщины Нестор ранее был хорошим человеком и сыном – хорошо учился, был очень способный. Сейчас женщина может общаться с парнем только по телефону. Однако убийство девушки она с ним не обсуждала.

"Для меня главное, чтобы вылечить его. Я бы очень хотела, чтобы он продолжал полноценную жизнь и помогал Дарьиним родственникам. Думаю, что на момент совершения преступления он не понимал, что делает. Он был очень хорошим человеком. Это преступление совершила его болезнь" – заверила женщина.

Она отметила, что через несколько месяцев после убийства ездила к маме девушки и попросила прощения.

Обратите внимание! Литвинчуку грозит 15 лет тюрьмы за умышленное убийство девушки. Если окончательно установят, что парень совершил преступление в состоянии невменяемости, его освободят от уголовной ответственности и продолжат принудительное лечение.