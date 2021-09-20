Родина вбитої студентки вимагає незалежної експертизи. Своєю чергою, матір хлопця наполягає, що він – хворий.

До теми Зниклу у Львові 19-річну студентку Дарью Косенок знайшли вбитою

Стосунки між підозрюваним та загиблою були серйозними

19-річна Дарья Косенок родом з Кам’янського, що на Дніпропетровщині, а Нестор Литвинчук – з Житомира. Вони почали зустрічатися восени 2019 року, коли обом було по 18 років. Хлопець познайомився зі студенткою через соцмережі. Вперше вони зустрілися у Львові, де дівчина навчалася на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка за спеціалізацією "перська мова". Викладачі та однокурсники позитивно відгукувалися про дівчину.

Попри юний вік, стосунки між молодими людьми були серйозними, й про це знали їхні батьки. Хлопець разом з дівчиною приїжджав до її родини у Кам'янське. На маму Дарьї Нестор справив позитивне враження.

Бачила його один раз, коли він приїжджав на автомобілі за донькою. Невисокого зросту, худенький, поводився коректно, був спокійний і ввічливий. Я довіряла своїй доньці, а в них були серйозні стосунки,

– розповіла Ганна Косенок.

Натомість батько студентки Андрій Косенок зазначив, що хлопець йому одразу не сподобався. Чоловіка насторожувало те, що той ніде офіційно не працював і не навчався. Попри це бойфренд доньки дозволяв собі жити на широку ногу і надто розкидався грішми. Нестор по кілька місяців жив у різних містах – у Києві, Одесі, Львові. Там він винаймав недешеве житло та орендував автомобілі. Батько дівчини навіть припускав, що хлопець продає наркотики.

"Даша розповідала, що він займався біткоїнами, проводив курси – навчав людей, як заробляти на криптовалюті. У мене це викликало сумніви. Він постійно змінював місця проживання, витрачав великі гроші на житло – по 15 тисяч гривень у місяць", – додав чоловік.

За його словами, Нестор не дослухався, коли дівчина йому казала зменшити витрати й відкладати гроші, щоб влаштувати майбутнє. Він жив у своє задоволення.

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Дівчина вирішила покинути хлопця

Пара зустрічалася близько року. Коли хлопець почав виявляти несподівану агресію і занадто контролювати дівчину, вона вирішила розірвати з ним стосунки. Нестор її не відпускав. За словами матері студентки, вони фактично розійшлися восени 2020 року. Однак Нестор продовжував переслідувати Дарью. Він погрожував, що він вчинить самогубство.

"Даша була дуже співчутлива та добра, її це турбувало. Вона казала: мама, якщо з ним щось станеться, я собі цього ніколи не пробачу. Він на цьому зіграв, виманив її шантажем. Вона хотіла з ним розійтися по-людськи – поговорити. Він це розумів і зробив так, щоб вона не дісталася нікому", – додала жінка.

Литвинчук 29 березня 2021 року винайняв квартиру у будинку №36 на вулиці Личаківській та запросив туди дівчину. Наступного дня її знайшли вбитою – з 9 ножовими пораненнями в груди, зокрема, у серце та легені. Правоохоронці оперативно затримали хлопця у Східниці, куди він встиг втекти й переховувався в одному з хостелів. Під час затримання Нестор зізнався у скоєному.

Підозрюваного визнали неосудним

Суд обрав хлопцеві запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. У межах слідства Литвинчуку провели стаціонарну судово-медичну експертизу у Львівській психіатричній лікарні. У підозрюваного виявили психічну хворобу.

"На даний час страждає тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності у формі поліморфного психотичного розладу, не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними", – мовиться у висновку експертів-психіатрів.

Однак експерти не відповіли на питання, чи був хлопець психічнохворим у момент вбивства, чи його психіка порушилась уже після цього. За словами психіатрів, це можна встановити під час додаткової судово-психіатричної експертизи після лікування підозрюваного у психіатричному закладі із суворим наглядом.

Взявши до уваги висновок експертів, наприкінці серпня суд змінив Литвинчуку запобіжний захід. Наразі його утримують не в СІЗО, а у Львівській обласній психіатричній лікарні. 23 вересня суд розгляне клопотання прокурора про примусове лікування підозрюваного, у межах якого йому проведуть додаткову експертизу.

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Батьки дівчини не вірять у хворобу хлопця

Родина Дарьї сумнівається у висновках львівських психіатрів. Вони вимагають незалежної судово-психіатричної експертизи в Дніпрі або Києві.

Він "косить" під хворого. Вони пишуть, що в нього якісь психічні розлади, але це все маячня,

– категорично заявив Андрій Косенок.

На його думку, так вбивця хоче уникнути покарання. За словами мами дівчини, яким би не був висновок незалежної експертизи, вона його прийме.

"Є багато питань до львівської експертизи, висновки дуже обтічні. Зараз він хворий, а відповісти, чи був він хворий тоді, вони не можуть. Раз не можуть, хай ще раз проводять експертизу", – додала жінка.

Ганна Косенок зауважила, що підозрюваний мав водійські права, був програмістом та адекватною людиною. Жінка впевнена, що він може симулювати психічну хворобу.

Батьки дівчини ознайомилися з матеріалами справи. Вони зробили висновок, що вбивство доньки не було спонтанним, а заздалегідь спланованим. Литвинчук готувався до злочину, зокрема, вивчав сайти з відповідною тематикою.

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Матір підозрюваного запевняє, що син хворий

Литвинчук виріс без батька, його виховала лише мама. Також у підозрюваного є молодша сестра, хвора на аутизм важкої форми. Ганна Литвинчук зі сльозами на очах наполягає, що її син – хворий. Жінка картає себе за те, що вчасно не помітила в нього ознаки психічної недуги.

"Те що він з Дашею посварився і вони розійшлися, я розуміла, що він дуже важко це переживав – він сильно схуд, ходив дуже сумний, пригнічений. Це було за кілька місяців до того, як це все сталося.", – розповіла жінка.

Матір хлопця розуміє, що це її велика вина як мами, адже їй потрібно було якось з ним обговорювати цю тему.

"Тоді я не розуміла, що це були сигнали психічної хвороби", – додала Ганна Литвинчук.

За словами жінки Нестор раніше був хорошою людиною та сином – добре вчився, був дуже здібний. Зараз жінка може спілкуватися з хлопцем лише телефоном. Однак вбивство дівчини вона з ним не обговорювала.

"Для мене головне, щоби вилікувати його. Я б дуже хотіла, щоб він продовжував повноцінне життя та допомагав Дарьїним родичам. Думаю, що на момент скоєння злочину він не розумів, що робить. Він був дуже хорошою людиною. Цей злочин вчинила його хвороба", – запевнила жінка.

Вона зауважила, що за кілька місяців після вбивства їздила до мами дівчини та попросила пробачення.

Зверніть увагу! Литвинчуку загрожує 15 років в'язниці за умисне вбивство дівчини. Якщо остаточно встановлять, що хлопець вчинив злочин у стані неосудності, його звільнять від кримінальної відповідальності та продовжать примусове лікування.