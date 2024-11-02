Вместо Сунака: впервые темнокожую женщину выбрали лидером Консервативной партии Британии

Консервативная партия Великобритании избрала Кеми Баденок своим новым лидером. Она стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила главную британскую политическую партию.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Отмечается, что Баденок собрала 53,806 голосов партийцев.

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Что известно о назначении нового лидера Консервативной партии Британии

Соперником Баденок на выборах был депутат Роберт Дженрик. В голосовании приняли участие почти 100 тысяч членов правой Консервативной партии.

По результатам голосования, Баденок получила 53 806 голосов, а экс-министр иммиграции Дженрика – 41 388.

На посту лидера Консервативной партии Британии Баденок заменит Риши Сунака, который в июле привел консерваторов к худшему избирательному результату с 1832 года. Тогда партия потеряла более 200 мест, уменьшив свое количество до 121.

В своей речи к партийным членам Баденок выразила благодарность своему предшественнику, отметив, что "никто не работал так усердно в такие трудные времена".

Новый лидер консерваторов подчеркнула, что перед партией стоят несколько важных задач, в частности, "привлечь это лейбористское правительство к ответственности", а также "подготовиться в течение следующих нескольких лет к управлению государством".

Ранее Баденок занимала должность министра торговли в правительстве Сунака.