Сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Отмечается, что Баденок собрала 53,806 голосов партийцев.

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Что известно о назначении нового лидера Консервативной партии Британии

Соперником Баденок на выборах был депутат Роберт Дженрик. В голосовании приняли участие почти 100 тысяч членов правой Консервативной партии.

По результатам голосования, Баденок получила 53 806 голосов, а экс-министр иммиграции Дженрика – 41 388.

На посту лидера Консервативной партии Британии Баденок заменит Риши Сунака, который в июле привел консерваторов к худшему избирательному результату с 1832 года. Тогда партия потеряла более 200 мест, уменьшив свое количество до 121.

В своей речи к партийным членам Баденок выразила благодарность своему предшественнику, отметив, что "никто не работал так усердно в такие трудные времена".

Новый лидер консерваторов подчеркнула, что перед партией стоят несколько важных задач, в частности, "привлечь это лейбористское правительство к ответственности", а также "подготовиться в течение следующих нескольких лет к управлению государством".

Ранее Баденок занимала должность министра торговли в правительстве Сунака.