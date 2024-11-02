Повідомляє 24 Канал з посиланням на AP. Зазначається, що Баденок зібрала 53,806 голосів партійців.

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Що відомо про призначення нової лідерки Консервативної партії Британії

Суперником Баденок на виборах був депутат Роберт Дженрік. У голосування взяли участь майже 100 тисяч членів правої Консервативної партії.

За результатами голосування, Баденок отримала 53 806 голосів, а ексміністр імміграції Дженріка – 41 388.

На посаді лідера Консервативної партії Британії Баденок замінить Ріші Сунака, який у липні привів консерваторів до найгіршого виборчого результату з 1832 року. Тоді партія втратила понад 200 місць, зменшивши свою кількість до 121.

У своїй промові до партійних членів Баденок висловила вдячність своєму попереднику, зазначивши, що "ніхто не працював так старанно в такі важкі часи".

Нова лідерка консерваторів підкреслила, що перед партією стоять кілька важливих завдань, зокрема, "притягнути цей лейбористський уряд до відповідальності", а також "підготуватися протягом наступних кількох років до управління державою".

Раніше Баденок обіймала посаду міністра торгівлі в уряді Сунака.