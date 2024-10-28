Об этом заявил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в интервью РБК-Украина. По его мнению, соответствующий документ действительно является планом к справедливому миру.

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В Британии оценили План победы Украины

Я думаю, что это правильно, то что делает президент Зеленский, делает новую стратегию, с целью убедить Россию, что военные действия не будут результативными,

– заявил Харрис.

По его словам, он был рад получить шанс, когда президент Украины был в Лондоне, обсудить с ним, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и недавно новоназначенным генсеком НАТО Марком Рютте такие главные принципы.

Западные чиновники, как говорит посол, полностью соглашаются с целью Плана победы Владимира Зеленского, а именно – укрепить позицию Украины до конца 2024 года. Он также напомнил, что в США уже скоро будет новая администрация президента.

"И мы хотели бы, что на этот момент Украина была в сильной позиции и в военном плане, и в дипломатическом плане, и также в экономическом плане. Таким образом, и через сотрудничество с нашими партнерами, мы укрепляем поддержку для Украины", – добавил британский представитель.

К слову, Харрис также считает, что Украина уже близко к вступлению в НАТО. В то же время он не может сказать, когда именно будет приглашение. По его словам, не только Украина будет в НАТО, но также и НАТО будет сильнее с Украиной.