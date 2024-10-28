Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис считает, что Украина уже близко к вступлению в НАТО. В то же время он не может сказать, когда именно будет приглашение.

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Украина будет мощным союзником

По словам Харриса, не только Украина будет в НАТО, но также и НАТО будет сильнее с Украиной. Он также выразил надежду, что скоро наше государство победит в войне. в то же время он понимает, что даже после этого угроза все равно остается.

И наша перспектива – это перспектива нашего будущего союза с Украиной, и что Украина будет мощным союзником для Великобритании в рамках НАТО, чтобы гарантировать безопасность Европы,

– пояснил он.

Он отказался уточнить возможность так называемого гибридного членства Украины в НАТО, например, когда гарантии статьи 5 не будут распространяться на какие-то отдельные территории.

Честно, я не знаю, когда и каким образом, но я уверен, что Великобритания будет рядом с Украиной, поддерживать Украину на пути в НАТО. Украина сейчас очень близко к НАТО, и через наше оперативное сотрудничество,

– подчеркнул посол.