Замість Сунака: вперше темношкіру жінку вибрали лідеркою Консервативної партії Британії
Консервативна партія Великої Британії обрала Кемі Баденок своїм новим лідером. Вона стала першою темношкірою жінкою, яка очолила головну британську політичну партію.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на AP. Зазначається, що Баденок зібрала 53,806 голосів партійців.
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Що відомо про призначення нової лідерки Консервативної партії Британії
Суперником Баденок на виборах був депутат Роберт Дженрік. У голосування взяли участь майже 100 тисяч членів правої Консервативної партії.
За результатами голосування, Баденок отримала 53 806 голосів, а ексміністр імміграції Дженріка – 41 388.
На посаді лідера Консервативної партії Британії Баденок замінить Ріші Сунака, який у липні привів консерваторів до найгіршого виборчого результату з 1832 року. Тоді партія втратила понад 200 місць, зменшивши свою кількість до 121.
У своїй промові до партійних членів Баденок висловила вдячність своєму попереднику, зазначивши, що "ніхто не працював так старанно в такі важкі часи".
Нова лідерка консерваторів підкреслила, що перед партією стоять кілька важливих завдань, зокрема, "притягнути цей лейбористський уряд до відповідальності", а також "підготуватися протягом наступних кількох років до управління державою".
Раніше Баденок обіймала посаду міністра торгівлі в уряді Сунака.