Секретная служба США сорвала кибератаки вблизи штаб-квартиры ООН, – Sky News
- Секретная служба США демонтировала сеть электронных устройств вблизи штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, которая могла быть использована для кибератак.
- Было найдено около 300 SIM-серверов и 100 000 SIM-карт, которые могли отключать мобильные сети и предоставлять защищенное соединение для враждебных субъектов.
Секретная служба США сорвала "неизбежную угрозу" кибератак возле штаб-квартиры ООН. Это произошло во время прибытия мировых лидеров в Нью-Йорк.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Противодействие кибератакам в Нью-Йорке: что известно?
Секретная служба США обнаружила и демонтировала сеть электронных устройств в районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Устройства могли быть использованы для телекоммуникационных атак, когда там находились мировые лидеры на Генассамблее ООН.
По данным СМИ, всего найдено около 300 SIM-серверов и 100 000 SIM-карт, разбросанных в радиусе 35 миль от здания ООН.
Сеть могла отключать мобильные сети и обеспечивать защищенное соединение между враждебными субъектами. Директор агентства Шон Керран отметил, что невозможно переоценить риски для телекоммуникаций, которые создавала эта сеть.
Что известно о Генассамблее ООН?
В Нью-Йорке проходит 80-я Генассамблея ООН. Там Владимир Зеленский проведет около двадцати двусторонних встреч с мировыми лидерами.
Ранее сообщалось о возможной встрече Зеленского с Трампом. Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что в США американский лидер чувствует себя уверенно и, в случае встречи с украинским лидером, будет действовать как "хозяин ситуации".
Отмечалось, что президент Украины примет участие в саммите по возвращению украинских детей, похищенных Россией, а также обсудит с международными партнерами шаги для завершения войны.