Секретная служба США сорвала "неизбежную угрозу" кибератак возле штаб-квартиры ООН. Это произошло во время прибытия мировых лидеров в Нью-Йорк.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Противодействие кибератакам в Нью-Йорке: что известно?

Секретная служба США обнаружила и демонтировала сеть электронных устройств в районе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Устройства могли быть использованы для телекоммуникационных атак, когда там находились мировые лидеры на Генассамблее ООН.

По данным СМИ, всего найдено около 300 SIM-серверов и 100 000 SIM-карт, разбросанных в радиусе 35 миль от здания ООН.

Сеть могла отключать мобильные сети и обеспечивать защищенное соединение между враждебными субъектами. Директор агентства Шон Керран отметил, что невозможно переоценить риски для телекоммуникаций, которые создавала эта сеть.

Что известно о Генассамблее ООН?