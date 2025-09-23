Секретна служба США зірвала кібератаки поблизу штаб-квартири ООН, – Sky News
- Секретна служба США демонтувала мережу електронних пристроїв поблизу штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, яка могла бути використана для кібератак.
- Було знайдено близько 300 SIM-серверів та 100 000 SIM-карт, які могли відключати мобільні мережі та надавати захищене з'єднання для ворожих суб'єктів.
Секретна служба США зірвала "неминучу загрозу" кібератак біля штаб-квартири ООН. Це сталось під час прибуття світових лідерів до Нью-Йорка.
Протидія кібератакам у Нью-Йорку: що відомо?
Секретна служба США виявила й демонтували мережу електронних пристроїв у районі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Пристрої могли бути використані для телекомунікаційних атак, коли там перебували світові лідери на Генасамблею ООН.
За даними ЗМІ, загалом знайдено близько 300 SIM-серверів та 100 000 SIM-карт, розкиданих у радіусі 35 миль від будівлі ООН.
Мережа могла відключати мобільні мережі та забезпечувати захищене з'єднання між ворожими суб'єктами. Директор агентства Шон Керран зазначив, що "неможливо переоцінити ризики для телекомунікацій, які створювала ця мережа".
Що відомо про Генасамблею ООН?
У Нью-Йорку проходить 80-та Генасамблея ООН. Там Володимир Зеленський проведе близько двадцяти двосторонніх зустрічей із світовими лідерами.
Раніше повідомлялося про можливу зустріч Зеленського з Трампом. Політолог Олег Лісний у ефірі 24 Каналу зазначив, що у США американський лідер почувається впевнено й, у разі зустрічі з українським лідером, діятиме як "господар ситуації".
Зазначалось, що президент України візьме участь у саміті щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, а також обговорить із міжнародними партнерами кроки для завершення війни.