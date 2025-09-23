Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Київ "не чекає чудес" від візиту Зеленського до США і його зустрічі з Трампом, – Reuters

Протидія кібератакам у Нью-Йорку: що відомо?

Секретна служба США виявила й демонтували мережу електронних пристроїв у районі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Пристрої могли бути використані для телекомунікаційних атак, коли там перебували світові лідери на Генасамблею ООН.

За даними ЗМІ, загалом знайдено близько 300 SIM-серверів та 100 000 SIM-карт, розкиданих у радіусі 35 миль від будівлі ООН.

Мережа могла відключати мобільні мережі та забезпечувати захищене з'єднання між ворожими суб'єктами. Директор агентства Шон Керран зазначив, що "неможливо переоцінити ризики для телекомунікацій, які створювала ця мережа".

Що відомо про Генасамблею ООН?