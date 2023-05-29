Слава воинам, защищающим небо, – Зеленский распространил видео с бегущими в укрытие детьми

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с детьми, которые бежали под звуки взрывов во время ракетной атаки на украинскую столицу в обед. Он поблагодарил всех, кто помогает защищать украинцев от россиян.

Сегодня, 29 мая, столица вторично за сутки подверглась атаке врага. Кадры как дети бежали к укрытиям разлетелись не только в украинском инфопространстве, его увидело и международное сообщество. Украинские инфлюэнсеры и политики распространяли его в своих соцсетях. Видео распространил и президент.

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Украинские дети. Каждый раз, когда раздается воздушная тревога. Вот такой вид обычный будний день. Благодарю всех в мире, кто помогает защищать людей и наших детей от российского террора, от государства-террориста. Слава Украине!,

– подписал Владимир Зеленский видео.

К слову, сегодняшняя ракетная атака также не помешала молодой паре отпраздновать свадьбу, но женихам пришлось это делать в бомбоубежище.

Обратите внимание! Во время дневного обстрела столицы в подземке находились более 41 тысячи человек.

Это была уже 16-я атака россиян на столицу с начала мая. Враг выпустил 11 баллистических и крылатых ракет, однако силы ПВО не допустили попадания ни одной из них.

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