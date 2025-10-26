Укр Рус
Новости Украины "Помогите ребенка укутать": кадры первых минут после атаки в Киеве
26 октября, 17:42
"Помогите ребенка укутать": кадры первых минут после атаки в Киеве

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Ночью 26 октября Киев подвергся обстрелу дронами, в результате чего пострадали и погибли гражданские, повреждены жилые дома и автомобили.
  • Патрульные первыми прибыли на место атаки, оказывали помощь раненым и эвакуировали людей.

Ночью 26 октября Киев подвергся очередному российскому обстрелу. В результате атаки дронов пострадали и погибли гражданские, повреждены жилые дома и автомобили.

Первые мгновения спасения киевлян, которые оказались в эпицентре ударов, показали в патрульной полиции столицы, передает 24 Канал.

Как выглядело спасение после атаки?

Ночью воскресенья, 26 октября, в результате атаки вражеских дронов на Киев есть многочисленные трагические последствия.

Одними из первых на спасение пострадавших прибыли патрульные полицейские. Они оказывали помощь раненым, эвакуировали людей, обеспечивали проезд спецтранспорта и спасателей.

Патрульные сразу прибыли на место российской атаки: смотрите видео

Даже под угрозой повторных ударов мы оставались рядом с гражданами – поддерживали, оказывали помощь, делали все возможное, чтобы сохранить жизнь и спокойствие киевлян,
– говорится в сообщении.

Гражданам напоминают, что при сигнале воздушной тревоги следует немедленно идти в ближайшее укрытие и оставаться там до отбоя.

Какие последствия российской атаки на Киев?

  • В Деснянском районе Киева вражеские дроны попали в несколько жилых домов, повредив перекрытия между 6 и 8 этажами в одном из них. Перекрытие "сложилось", специалисты проверяют, есть ли угроза обвала.

  • Атака дронов вызвала пожары. Погибли три человека, по меньшей мере 33 получили ранения, среди пострадавших есть дети от 4 лет.

  • Среди погибших во время обстрела Киева – 46-летняя мать с 19-летней дочерью и еще один человек, тело которого пытаются идентифицировать.