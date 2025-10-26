"Помогите ребенка укутать": кадры первых минут после атаки в Киеве
- Ночью 26 октября Киев подвергся обстрелу дронами, в результате чего пострадали и погибли гражданские, повреждены жилые дома и автомобили.
- Патрульные первыми прибыли на место атаки, оказывали помощь раненым и эвакуировали людей.
Ночью 26 октября Киев подвергся очередному российскому обстрелу. В результате атаки дронов пострадали и погибли гражданские, повреждены жилые дома и автомобили.
Первые мгновения спасения киевлян, которые оказались в эпицентре ударов, показали в патрульной полиции столицы, передает 24 Канал.
Как выглядело спасение после атаки?
Ночью воскресенья, 26 октября, в результате атаки вражеских дронов на Киев есть многочисленные трагические последствия.
Одними из первых на спасение пострадавших прибыли патрульные полицейские. Они оказывали помощь раненым, эвакуировали людей, обеспечивали проезд спецтранспорта и спасателей.
Патрульные сразу прибыли на место российской атаки: смотрите видео
Даже под угрозой повторных ударов мы оставались рядом с гражданами – поддерживали, оказывали помощь, делали все возможное, чтобы сохранить жизнь и спокойствие киевлян,
– говорится в сообщении.
Гражданам напоминают, что при сигнале воздушной тревоги следует немедленно идти в ближайшее укрытие и оставаться там до отбоя.
Какие последствия российской атаки на Киев?
В Деснянском районе Киева вражеские дроны попали в несколько жилых домов, повредив перекрытия между 6 и 8 этажами в одном из них. Перекрытие "сложилось", специалисты проверяют, есть ли угроза обвала.
Атака дронов вызвала пожары. Погибли три человека, по меньшей мере 33 получили ранения, среди пострадавших есть дети от 4 лет.
Среди погибших во время обстрела Киева – 46-летняя мать с 19-летней дочерью и еще один человек, тело которого пытаются идентифицировать.