"Помогите ребенка укутать": кадры первых минут после атаки в Киеве

Ночью 26 октября Киев подвергся очередному российскому обстрелу. В результате атаки дронов пострадали и погибли гражданские, повреждены жилые дома и автомобили.

Первые мгновения спасения киевлян, которые оказались в эпицентре ударов, показали в патрульной полиции столицы, передает 24 Канал.

Как выглядело спасение после атаки?

Ночью воскресенья, 26 октября, в результате атаки вражеских дронов на Киев есть многочисленные трагические последствия.

Одними из первых на спасение пострадавших прибыли патрульные полицейские. Они оказывали помощь раненым, эвакуировали людей, обеспечивали проезд спецтранспорта и спасателей.

Патрульные сразу прибыли на место российской атаки: смотрите видео

Даже под угрозой повторных ударов мы оставались рядом с гражданами – поддерживали, оказывали помощь, делали все возможное, чтобы сохранить жизнь и спокойствие киевлян,

– говорится в сообщении.

Гражданам напоминают, что при сигнале воздушной тревоги следует немедленно идти в ближайшее укрытие и оставаться там до отбоя.

Какие последствия российской атаки на Киев?