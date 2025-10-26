"Допоможіть дитину укутати": кадри перших хвилин після атаки у Києві
- Уночі 26 жовтня Київ зазнав обстрілу дронами, внаслідок чого постраждали та загинули цивільні, пошкоджені житлові будинки і автомобілі.
- Патрульні першими прибули на місце атаки, надавали допомогу пораненим та евакуювали людей.
Уночі 26 жовтня Київ зазнав чергового російського обстрілу. Внаслідок атаки дронів постраждали та загинули цивільні, пошкоджені житлові будинки і автомобілі.
Перші миті порятунку киян, які опинились в епіцентрі ударів, показали у патрульній поліції столиці, передає 24 Канал.
Як виглядав порятунок після атаки?
Уночі неділі, 26 жовтні, внаслідок атаки ворожих дронів на Київ є численні трагічні наслідки.
Одними з першими на порятунок постраждалих прибули патрульні поліцейські. Вони надавали допомогу пораненим, евакуювали людей, забезпечували проїзд спецтранспорту та рятувальників.
Патрульні одразу прибули на місце російської атаки: дивіться відео
Навіть під загрозою повторних ударів ми залишалися поряд із громадянами – підтримували, надавали допомогу, робили все можливе, щоб зберегти життя та спокій киян,
– йдеться в повідомленні.
Громадянам нагадують, що при сигналі повітряної тривоги слід негайно йти до найближчого укриття та залишатися там до відбою.
Які наслідки російської атаки на Київ?
У Деснянському районі Києва ворожі дрони влучили в кілька житлових будинків, пошкодивши перекриття між 6 та 8 поверхами в одному з них. Перекриття "склалося", фахівці перевіряють, чи є загроза обвалу.
Атака дронів спричинила пожежі. Загинули троє людей, щонайменше 33 отримали поранення, серед постраждалих є діти від 4 років.
Серед загиблих під час обстрілу Києва – 46-річна мати з 19-річною донькою та ще одна особа, тіло якої намагаються ідентифікувати.