Остановились троллейбусы и фуникулер: в Киеве транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения

В столице произошел транспортный коллапс в субботу, 8 ноября. В этот день в Киеве и области вводили экстренные отключения света.

Что произошло с транспортом в Киеве 8 ноября?

По словам местных, из-за отсутствия напряжения в Киеве произошел транспортный коллапс. Не работал, в частности, фуникулер.

Пишут, что было остановлено движение ряда троллейбусных маршрутов Правобережья из-за отсутствия напряжения в электросети. По сообщениям, остановились все троллейбусы на Шулявке и трамваи в сторону Борщаговки.

Как выключали свет в Киеве?