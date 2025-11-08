Остановились троллейбусы и фуникулер: в Киеве транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения
- В Киеве произошел транспортный коллапс из-за экстренных отключений света.
- Остановилось движение троллейбусов и фуникулера, а также не работала станция метро "Политехнический институт".
В столице произошел транспортный коллапс в субботу, 8 ноября. В этот день в Киеве и области вводили экстренные отключения света.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ряд местных телеграмм-каналов, в частности, "Киев инфо".
Что произошло с транспортом в Киеве 8 ноября?
По словам местных, из-за отсутствия напряжения в Киеве произошел транспортный коллапс. Не работал, в частности, фуникулер.
Пишут, что было остановлено движение ряда троллейбусных маршрутов Правобережья из-за отсутствия напряжения в электросети. По сообщениям, остановились все троллейбусы на Шулявке и трамваи в сторону Борщаговки.
Как выключали свет в Киеве?
Днем 8 ноября жителям столицы сообщили о введении экстренных отключений света в Киеве и области.
Как сообщили ДТЭК Киевские региональные электросети в 11:41, соответствующее распоряжение дал НЭК Укрэнерго из-за ситуации в энергосистеме.
Уже около половины 2 часов дня по указанию Укрэнерго, экстренные отключения света в столице отменили.