Зупинилися тролейбуси та фунікулер: у Києві транспортний колапс через відсутність напруги
- У Києві стався транспортний колапс через екстрені відключення світла.
- Зупинився рух тролейбусів і фунікулера, а також не працювала станція метро "Політехнічний інститут".
У столиці стався транспортний колапс у суботу, 8 листопада. Цього дня у Києві та області вводили екстрені відключення світла.
Про це пише 24 Канал
Що сталося з транспортом у Києві 8 листопада?
За словами місцевих, через відсутність напруги у Києві стався транспортний колапс. Не працював, зокрема, фунікулер.
Пишуть, що було зупинено рух низки тролейбусних маршрутів Правобережжя через відсутність напруги в електромережі. За повідомленнями, зупинилися всі тролейбуси на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки.
Як вимикали світло у Києві?
Удень 8 листопада жителів столиці повідомили про запровадження екстрених відключень світла в Києві та області.
Як повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі об 11:41, відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго через ситуацію в енергосистемі.
Вже близько о пів на 2 годину дня за вказівкою Укренерго, екстрені відключення світла у столиці скасували.