8 листопада, 14:43
Зупинилися тролейбуси та фунікулер: у Києві транспортний колапс через відсутність напруги

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У Києві стався транспортний колапс через екстрені відключення світла.
  • Зупинився рух тролейбусів і фунікулера, а також не працювала станція метро "Політехнічний інститут".

У столиці стався транспортний колапс у суботу, 8 листопада. Цього дня у Києві та області вводили екстрені відключення світла.

Про це пише 24 Канал із посиланням на низку місцевих телеграм-каналів, зокрема, "Київ інфо".

Що сталося з транспортом у Києві 8 листопада?

За словами місцевих, через відсутність напруги у Києві стався транспортний колапс. Не працював, зокрема, фунікулер.

Пишуть, що було зупинено рух низки тролейбусних маршрутів Правобережжя через відсутність напруги в електромережі. За повідомленнями, зупинилися всі тролейбуси на Шулявці та трамваї в бік Борщагівки.

Люди йшли трамвайними коліями: дивіться відео

За словами місцевих, світла не було на станції метро "Політехнічний інститут": дивіться відео

 

 

 

Тролейбуси зупинилися через відсутність напруги: дивіться відео

 

 

Як вимикали світло у Києві?

  • Удень 8 листопада жителів столиці повідомили про запровадження екстрених відключень світла в Києві та області

  • Як повідомили ДТЕК Київські регіональні електромережі об 11:41, відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго через ситуацію в енергосистемі.

  • Вже близько о пів на 2 годину дня за вказівкою Укренерго, екстрені відключення світла у столиці скасували.