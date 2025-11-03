В Киеве временно перекроют один из главных проспектов
- Броварской проспект в Киеве будет частично перекрыт с 3 по 15 ноября для ремонта дорожного покрытия.
- Ограничение движения произойдет от станции метро "Лесная" до города Бровары, работы будут проводиться поэтапно.
В столице Украины перекроют Броварской проспект в Днепровском районе. Ограничения будут действовать с 3 по 15 ноября.
Об этом пишет 24 Канал. Официальный портал Киева со ссылкой на КК "Киевавтодор" рассказал об ограничении движения в столице.
Что известно об ограничении движения в столице?
Жителям Киева сообщили, что дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до города Бровары.
С 3 до 15 ноября частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе столицы,
– говорится в сообщении.
Схема частичного ограничения движения на Левом берегу столицы / Фото "Киевавтодор"
Работы будут проводиться поэтапно отдельными ремонтными картами. В коммунальной корпорации извинились за временные неудобства и призвали киевлян учесть ограничения при планировании маршрута.
Последние новости Киева: что известно?
Напомним, что ТРЦ Gulliver в столице временно закрыли из-за корпоративного конфликта между новыми владельцами – государственными банками и бывшим руководством.
В четверг, 30 октября, на таможенном посту Укрпочты произошел взрыв неизвестного предмета, который был вложением в посылку.
Известно, что личность отправителя определили и обнаружили еще одно почтовое отправление с подозрительным вложением. Все отправления от этого отправителя обнаружено, а их таможенное оформление приостановлено.