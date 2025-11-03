В Киеве временно перекроют один из главных проспектов

В столице Украины перекроют Броварской проспект в Днепровском районе. Ограничения будут действовать с 3 по 15 ноября.

Об этом пишет 24 Канал. Официальный портал Киева со ссылкой на КК "Киевавтодор" рассказал об ограничении движения в столице.

Что известно об ограничении движения в столице?

Жителям Киева сообщили, что дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до города Бровары.

С 3 до 15 ноября частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе столицы,

– говорится в сообщении.

Схема частичного ограничения движения на Левом берегу столицы / Фото "Киевавтодор"

Работы будут проводиться поэтапно отдельными ремонтными картами. В коммунальной корпорации извинились за временные неудобства и призвали киевлян учесть ограничения при планировании маршрута.

