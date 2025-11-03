У Києві тимчасово перекриють один з головних проспектів

У столиці України перекриють Броварський проспект у Дніпровському районі. Обмеження діятимуть з 3 до 15 листопада.

Про це пише 24 Канал. Офіційний портал Києва з посиланням на КК "Київавтодор" розповів про обмеження руху в столиці.

Що відомо про обмеження руху в столиці?

Жителям Києва повідомили, що дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття від станції метро "Лісова" до міста Бровари.

З 3 до 15 листопада частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці,

– йдеться у повідомленні.

Схема часткового обмеження руху на Лівому березі столиці / Фото "Київавтодор"

Роботи проводитимуться поетапно окремими ремонтними картами. У комунальній корпорації перепросили за тимчасові незручності та закликали киян врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Останні новини Києва: що відомо?