Про це заявили в Київській міській державній адміністрації, назвавши звинувачення на адресу міської влади безпідставними та маніпулятивними, інформує 24 Канал.

Читайте також Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи через тиск на місцеву владу

Після того, як на державному рівні затвердили стандарти для мобільних укриттів, Київрада швидко ухвалила рішення про виділення коштів. Місто виділило майже 500 мільйонів гривень на придбання та встановлення 117 мобільних укриттів. Кошти передбачені пропорційно для всіх районів. Міські служби терміново здійснили заходи для реалізації проєкту встановлення таких укриттів. Тому закиди КМВА щодо нібито зриву розгортання системи мобільних укриттів посадовцями КМДА абсолютно не відповідають дійсності. І є маніпуляцією,

– зазначили в адміністрації.

У КМДА наголосили, що влада Києва постійно працює над питанням відселення мешканців, які втратили житло через обстріли.

"Рішенням Київради від 18.01.2024 № 7587/7628 затверджений порядок, яким визначений чіткий алгоритм дій щодо тимчасового безплатного відселення (поселення) мешканців Києва, житло яких пошкоджене або зруйноване. Наразі вже відселили 113 постраждалих киян. За ініціативи мера Києва Віталія Кличка також передбачені щомісячна компенсація для тимчасової оренди житла на період відновлення помешкань – 20 тисяч гривень; одноразова допомога киянам, житло яких значно пошкоджене чи зруйноване – 40 тисяч гривень. Тому інформація КМВА щодо нібито невиконання доручень міськими службами не відповідає дійсності", – підкреслили в мерії.

Окрім того, у КМДА нагадали, що Київрада ухвалила рішення про проведення в столиці загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України. Для реалізації цієї ініціативи були надані конкретні пропозиції, однак, як зазначають у мерії, підрозділи КМДА не отримали зворотного реагування від керівництва КМВА, яке проігнорувало подані правові механізми впровадження ініціативи.