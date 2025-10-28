Про це повідомив Віталій Кличко після зустрічі з Коолсом в Страсбурзі, де проходить 49-та сесія Конгресу, присвячена викликам для європейських громад у сфері демократії, безпеки та стійкості, інформує 24 Канал.

Європейські партнери цікавляться станом реформи з децентралізації влади, яка була втілена в нашій країні раніше. Оскільки отримують все більше сигналів про тиск на органи місцевого самоврядування – політичний, фінансовий, на рівні законодавчого забезпечення їх діяльності. Звернувся до пана Коолса, щоб в Україну прибула моніторингова місія Конгресу регіональних та місцевих влад Ради Європи. Яка зробить висновки щодо ситуації, яка відбувається,

– повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва звернувся щодо направлення моніторингової місії / фото Віталія Кличка

Також міський голова Києва проведе зустріч з генсеком Ради Європи Аленом Берсетом та представникам Банку розвитку Ради Європи. Вона стосуватиметься невідкладної допомоги нашій країні для проходження зими в умовах регулярних ворожих обстрілів.

"Візьму участь у дискусії щодо того, чим сьогодні невідкладно можуть допомогти європейські партнери Україні та її громадам. Зокрема, й напередодні зими, яка буде дуже складною для нас в умовах масованих атак ворога на критичну інфраструктуру", – написав Віталій Кличко.

За даними Асоціації міст України, від 24 лютого 2022 року внаслідок утворення військових адміністрацій та інших заходів воєнного стану свої повноваження втратили понад 200 голів територіальних громад.

До слова, з 2019 року проти співробітників мерії розпочали 1500 кримінальних проваджень, було проведено 1200 обшуків та вручено 300 підозр. Водночас набрали сили 4 обвинувачувальних вироки. Віталій Кличко назвав таку активність політичним замовленням і звинуватив силовиків у бажанні паралізувати роботу міста і дискредитувати місцеву владу.