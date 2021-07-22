"Вы нам не подходите" в Киеве мужчину не взяли на работу, потому что он украиноязычный

Компания Light Consulting попала в громкий скандал. Там отказались брать на работу мужчину, который в повседневной жизни общается на украинском языке.

Владислав Коваль заинтересовался вакансией менеджера по туризму в этой компании. Объявление он нашел на одном из сайтов в интернете. Впрочем, ему сообщили, что одним из требований является общение на русском.

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Что заявила HR компании

Первый разговор с HR мужчина не записывал. Впоследствии он позвонил во второй раз, чтобы уточнить детали – речь идет об общении внутри компании или с клиентами. Трубку подняла женщина, которую зовут Мария Московская, по крайней мере так она подписана в LinkedIn. Она ответила, что компания – русскоязычная.

Сайт в Light Consulting – полностью русскоязычный, украинской версии нет. В одной из вакансий обязательным требованием указано знание русского языка.

Коваль ответил, что русским языком владеет. Впрочем, после 2014 года, то есть от начала российской агрессии, не очень хочет на нем общаться. Впрочем, может это делать, если клиенты – из других стран. "Вы находитесь в Украине и должны понимать, если не берете человека на работу из-за языка, это языковая дискриминация и это не законно", – пояснил он. Далее мужчина поинтересовался, сказанное Московской является ее личным мнением, или это все же позиция всей компании. Отвечать женщина отказалась.

Коваль пытался узнать позицию компании

Мужчина решил побороться дальше за свои права и позвонил в Light Consulting снова. Трубку взяла другая женщина, идентифицировать ее пока не удалось. Вероятно, ее зовут Диана. Коваль отметил, что столкнулся с нарушением закона и уже написал заявление к языковому омбудсмену. Однако повторил вопрос о том, можно ли высказывания HR расценивать как позицию компании.

"Вам говорили на собеседовании, что наша компания сотрудничает со странами СНГ и Европы. Поэтому главное требование к кандидату – знание русского или английского. Мы не смогли вас взять, поскольку вы не общаетесь на русском. Вот и все", – раздалось в ответ. Коваль возразил, ведь выражал готовность перейти на русский, если на таком языке будут говорить клиенты компании. Он подчеркнул, что имеет запись предыдущего разговора.

В повседневной жизни я украинец. Я живу в Украине, хочу работать в Украине согласно украинским законам и говорить на государственном в повседневной жизни. Это не может стать основанием, чтобы отказать мне в работе,

– пояснил мужчина.

"Я очень рада, что вы знаете законы Украины. Но, к сожалению, мы оставляем за собой право отказать вам. Возможно, по другим критериям вы нам не подошли. Желаю вам успехов в поиске работы", – ответила собеседница и бросила трубку.

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