Претендентка же общалась только на украинском. Кроме того, она магистр психолог с дипломом КНУ имени Тараса Шевченко и имеет несколько лет стажа. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы попасть на работу в Columb Trade.

Здесь больше о скандале "Корпоративная культура": компания не приняла девушку на работу из-за украинского языка

Компания, попавшая в языковой скандал, "работает над ошибками"

Как свидетельствуют записи, опубликованные в сети, причиной отказа стал таки украинский язык.

Вы сказали, что разговариваете принципиально на украинском, а у нас общение в компании происходит на русском. Вам не комфортно будет работать,

– именно так HR-менеджер ответила претендентке на собеседовании.

Скандал из-за этой ситуации получил такую огласку, что извиняться пришлось и компании , и самой менеджерке . Однако извинений, что и не удивительно, оказалось недостаточно.

Недавно во время проведения собеседования наша уже бывшая сотрудница позволила себе замечания и комментарии, неприемлемые не только для компании, но и нарушающие украинские законы,

– высказались в Columb Trade.

Действительно, как уполномоченная по правам человека Людмила Денисова напомнила в телеграме, "указанные действия специалиста управления персоналом является нарушением принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции Украины, и требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Если же верить сообщению компании, менеджера по персоналу уволили.

Также Columb Trade обещает "провести работу над ошибками", а сам инцидент списывает на "человеческий фактор".