Женщина пригласила девушку, претендовавшую на вакансию, на встречу. Соответствующее видео их общения обнародовали в соцсети.

Как это было "Корпоративная культура": компания не взяла девушку на работу, потому что та разговаривает на украинском

"Компания не выставляла требований по языку"

Диалог HR все время вела на русском. Она признала, что никакой "корпоративной культуры", о которой она сначала говорила, не было.

Это полностью моя вина. То есть компания к этому ничего не имеет и не выставляла требований по русскоязычным,

– призналась работница.

Женщина отметила: не хочет себе искать оправданий, однако "почти не была включена в процесс разговора и отвлекалась". Напоследок она попросила прощения.

Извинения HR Columb Trade: смотрите видео

Отметим, что сначала как причину отказа – отсутствие комфорта в русскоязычной среде. Дословно она сказала о "корпоративной культуре, по которой все общаются на русском".

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