Жінка запросила дівчину, яка претендувала на вакансію, на зустріч. Відповідне відео їхнього спілкування оприлюднили у соцмережі.
Як це було "Корпоративна культура": компанія не взяла дівчину на роботу, бо та розмовляє українською
"Компанія не виставляла вимог щодо мови"
Діалог HR-ка весь час вела російською. Вона визнала, що ніякої "корпоративної культури", про яку вона спершу говорила, не було.
Це повністю моя провина. Тобто компанія до цього нічого не має і не виставляла вимог щодо російськомовних,
– зізналася працівниця.
Жінка зазначила: не хоче собі шукати виправдань, проте "майже не була включена у процес розмови і відволікалася". Наостанок вона попросила вибачення.
Вибачення HR-ки Columb Trade: дивіться відео
Відзначимо, що спершу як причину відмови – відсутність комфорту у російськомовному середовищі. Дослівно вона сказала про "корпоративну культуру, за якою всі спілкуються російською.
Інший мовний скандал у Києві
- Цього ж тижня у столиці працівниця IT-компанії у своєму інстаграмі написала, що вона не переварює української мови.
- Їй не сподобалося те, що від 16 липня набувають чинності нові норми закону про мову. Вона назвала це маразмом і сказала, що українська – "мерзотна".
- Згодом вона вибачилася і видалила свої сторіз і навіть написала покаяльний пост.
- Втім, це не врятувало її від звільнення – IT-фірма, у якій вона працювала, засудила її вчинок і звільнила.