Реакція IT-компанії

В IT-компанії заявили, що не підтримують позицію Анастасії щодо української мови. Там наголосили: компанія є активним учасником та організатором соціальних проєктів на благо українського суспільства.

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Пресслужба повідомила, що колеги та керівники дівчини ніколи не помічали в Анастасії ознак українофобії. У горе-блогерки закінчується випробувальний термін. За цей час результати роботи дівчини оцінили як незадовільні.

Беручи до уваги неприпустимі публічні висловлювання та результати роботи Анастасії, сьогодні дівчині офіційно повідомили про закінчення професійних стосунків,

– мовиться у повідомленні.



Позиція ІТ-компанії щодо заяви Анастасії / Скриншот 24 каналу

Деталі скандалу