Реакция IT-компании
В IT-компании заявили, что не поддерживают позицию Анастасии относительно украинского языка. Там отметили: компания является активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества.
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Пресс-служба сообщила, что коллеги и руководители девушки никогда не замечали у Анастасии признаков украинофобии. У горе-блогерши заканчивается испытательный срок. За это время результаты работы девушки оценили как неудовлетворительные.
Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, сегодня девушке официально сообщили об окончании профессиональных отношений,
– говорится в сообщении.
Позиция ИТ-компании относительно заявления Анастасии / Скриншот 24 канала
Детали скандала
- В телеграм-канале "Катарсис" обратили внимание на скандальное заявление киевской блогерши. Девушка поделилась сообщением о том, что украинского языка станет больше, отметив, что это – маразм.
- Такая позорная позиция возмутила украинцев. Тогда горе-блогерша заявила, что украинский язык звучит "мерзко". Кроме того, девушка заявила, что платит налоги в "эту страну".
- Впоследствии Анастасия удалила свой пост. Такое решение она аргументировала якобы просьбой парня, который не хотел, чтобы она унижалась перед "больными людьми".