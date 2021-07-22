"Ви нам не підходите": у Києві чоловіка не взяли на роботу, бо він україномовний

Компанія Light Consulting потрапила у гучний скандал. Там відмовилися брати на роботу чоловіка, який у повсякденному житті спілкується українською мовою.

Владислав Коваль зацікавився вакансією менеджера по туризму у цій компанії. Оголошення він знайшов на одному із сайтів в інтернеті. Втім, йому повідомили, що однією з вимог є спілкування російською.

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Що заявила HR-ка компанії

Першу розмову з HR-кою чоловік не записував. Згодом він зателефонував вдруге, аби уточнити деталі – мовиться про спілкування всередині компанії чи з клієнтами. Слухавку підняла жінка, яку звати Марія Московская, принаймні так вона підписана у LinkedIn. Вона відповіла, що компанія – російськомовна.

! Сайт у Light Consulting – повністю російськомовний, української версії немає. В одній із вакансій обов'язковою вимогою вказане знання російської мови.

Коваль відповів, що російською мовою володіє. Втім, після 2014 року, тобто від початку російської агресії, не дуже хоче нею спілкуватися. Втім, може це робити, якщо клієнти – з інших країн. "Ви перебуваєте в Україні і маєте розумієте, якщо не берете людину на роботу через мову, це мовна дискримінація й це не законно", – пояснив він. Далі чоловік поцікавився, чи сказане Московською є її особистою думкою, чи це все ж позиція усієї компанії. Відповідати жінка відмовилася.

Коваль намагався дізнатися позицію компанії

Чоловік вирішив поборотися далі за свої права й зателефонував до Light Consulting знову. Слухавку взяла інша жінка, ідентифікувати її наразі не вдалося. Ймовірно, її звати Діана. Коваль зазначив, що зіштовхнувся з порушенням закону й вже написав заяву до мовного обмудсмена. Проте повторив питання про те, чи можна висловлювання HR-ки розцінювати як позицію компанії.

"Вам казали на співбесіді, що наша компанія співпрацює з країнами СНД та Європи. Тому головна вимога до кандидата – знання російської або англійської. Ми не змогли вас взяти, оскільки ви не спілкуєтесь російською. От і все", – пролунало у відповідь. Коваль заперечив, адже висловлював готовність перейти на російську, якщо такою мовою говоритимуть клієнти компанії. Він наголосив, що має запис попередньої розмови.

У повсякденному житті я українець. Я живу в Україні, хочу працювати в Україні згідно з українськими законами й говорити державною у повсякденному житті. Це не може стати підставою, щоб відмовити мені у роботі,

– пояснив чоловік.

"Я дуже рада, що ви знаєте закони України. Але, на жаль, ми залишаємо за собою право відмовити вам. Можливо, за іншими критеріями ви нам не підійшли. Бажаю вам успіхів у пошуку роботі", – відповіла співрозмовниця й кинула слухавку.

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