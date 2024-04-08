Парня толкнули в спину, осколок стекла поразил артерию: главное об убийстве в фуникулере в Киеве

В Киеве вечером 7 апреля произошел смертельный инцидент в результате которого погиб подросток. Парень после конфликта с правоохранителем, влетел в стекло фуникулера, а осколки задели подростку сонную артерию.

В конце концов подозреваемого в убийстве 16-летнего Максима задержали и объявили мужчине подозрение. Все, что известно о смертельном инциденте, произошедшем в фуникулере в Киеве – читайте в материале 24 Канала.

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Фуникулер 7 апреля остановил работу из-за убийства

Местные телеграм-каналы написали, что фуникулер прекратил работу вечером 7 апреля после сообщений о возможном убийстве 16-летнего подростка. КП "Киевпастранс" официально подтвердило приостановление работы фуникулера в 20:01.

Движение фуникулера приостановлено из-за хулиганского случая на верхней станции. На месте работает полиция. Приносим извинения за временные неудобства,

– отметили в "Киевпастрансе".

На место событий вызвали правоохранителей. На момент инцидента никаких комментариев относительно убийства от полицейских не было.

В то же время местные телеграм-каналы писали, что трагический инцидент в столичном фуникулере связан с гибелью 16-летнего подростка. Пострадавший, идентифицирован как парень 2007 года рождения, трагически умер до прибытия скорой медицинской помощи из-за сильной потери крови, полученной во время схватки.

Подросток попал в конфликт с нетрезвым правоохранителем

В спортивном клубе "Чайка", где играл 16-летний парень, по имени Максим, рассказали, что вечером 7 апреля он гулял со своими товарищами на Почтовой площади и ехал на фуникулере. В какой-то момент мужчине в военной форме без опознавательных знаков не понравилось, что 16-летние подростки развлекаются.

Тот решил проявить свой военный патриотизм, подойдя в нетрезвом состоянии со словами: "Ты готов отдать долг Родине?" Максим уверенно ответил, что готов,

– рассказали в спортклубе.

В клубе добавили, что мужчина толкнул подростка в спину, после чего Максим ударился головой о стекло и разбил его. Один из осколков попал парню в сонную артерию.

После этого, по данным спортклуба, Максим прошел несколько шагов и упал на лестнице верхнего вестибюля фуникулера. Ранение, к сожалению, было смертельным.

ГБР начало уголовное производство об убийстве

В пресс-службе ГБР сообщили, что следствие установило: вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Несовершеннолетний умер на месте,

– отметили в бюро.

По предварительным данным, задержанного правоохранителя уже отстранили от исполнения обязанностей. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных действий.

Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве. В случае доказательства вины в судебном порядке мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

В то же время детали относительно инцидента добавила Киевская специализированная прокуратура. Правоохранители сообщили, что во время схватки потерпевший головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда медицинской помощи.



В убийстве подростка подозревают правоохранителя / Фото прокуратуры

Отмечают, что подозреваемому в убийстве 30 лет, он военнослужащий правоохранительного органа. При этом какого именно – официально не сообщают.



Кадры с места трагедии / Фото прокуратуры

Сотрудница фуникулера рассказала детали убийства

В сети также распространяют видео, где сотрудница фуникулера рассказала детали убийства подростка. Женщина отметила, что когда подросток упал и разбил стекло, от шокового состояния он прошел еще несколько метров, а потом снова упал.

Когда мужчина, который убил подростка, понял, что произошло, то начал активно пытаться спасти парня. Он прибежал ко мне, попросил жгут, но к этому времени подросток уже умер,

– рассказала сотрудница фуникулера.

Женщина также отметила, что через некоторое время приехала и скорая, и полиция. Убийцу задержали, сопротивления он не оказывал.