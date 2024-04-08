Хлопця штовхнули в спину, уламок скла вразив артерію: головне про вбивство у фунікулері в Києві

У Києві ввечері 7 квітня стався смертельний інцидент унаслідок якого загинув підліток. Хлопець після конфлікту з правоохоронцем, влетів у скло фунікулера, а уламки зачепили підлітку сонну артерію.

Зрештою підозрюваного у вбивстві 16-річного Максима затримали і оголосили чоловікові підозру. Усе, що відомо про смертельний інцидент, який стався у фунікулері в Києві – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Фунікулер 7 квітня зупинив роботу через вбивство

Місцеві телеграм-канали написали, що фунікулер припинив роботу ввечері 7 квітня після повідомлень про можливе вбивство 16-річного підлітка. КП "Київпастранс" офіційно підтвердило призупинення роботи фунікулера о 20:01.

Рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працює поліція. Перепрошуємо за тимчасові незручності,

– зазначили у "Київпастрансі".

На місце подій викликали правоохоронців. На момент інциденту жодних коментарів стосовно вбивства від поліцейських не було.

Водночас місцеві телеграм-канали писали, що трагічний інцидент у столичному фунікулері пов'язаний із загибеллю 16-річного підлітка. Потерпілий, ідентифікований як хлопець 2007 року народження, трагічно помер до прибуття швидкої медичної допомоги через сильну втрату крові, отриману під час сутички.

Підліток втрапив у конфлікт із нетверезим правоохоронцем

У спортивному клубі "Чайка", де грав 16-річний хлопець Максим, розповіли, що ввечері 7 квітня він гуляв зі своїми товаришами на Поштовій площі та їхав на фунікулері. У якийсь момент чоловікові у військовій формі без розпізнавальних знаків не сподобалося, що 16-річні підлітки розважаються.

Той вирішив проявити свій військовий патріотизм, підійшовши в нетверезому стані зі словами: "Ти готовий віддати борг Батьківщині?" Максим впевнено відповів, що готовий,

– розповіли в спортклубі.

У клубі додали, що чоловік штовхнув підлітка в спину, після чого Максим вдарився головою об скло та розбив його. Один з уламків потрапив хлопцеві в сонну артерію.

Після цього, за даними спортклубу, Максим пройшов кілька кроків та впав на сходах верхнього вестибюля фунікулера. Поранення, на жаль, було смертельне.

ДБР розпочало кримінальне провадження про вбивство

У пресслужбі ДБР повідомили, що слідство встановило: увечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці,

– зазначили в бюро.

За попередніми даними, затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання обовʼязків. Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій.

Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві. У разі доведення провини в судовому порядку чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Водночас деталі щодо інциденту додала Київська спеціалізована прокуратура. Правоохоронці повідомили, що під час сутички потерпілий головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду медичної допомоги.



В убивстві підлітка підозрюють правоохоронця / Фото прокуратури

Зазначають, що підозрюваному в убивстві 30 років, він військовослужбовець правоохоронного органу. При цьому якого саме – офіційно не повідомляють.



Кадри з місця трагедії / Фото прокуратури

Співробітниця фунікулера розповіла деталі вбивства

У мережі також поширюють відео, де співробітниця фунікулера розповіла деталі вбивства підлітка. Жінка наголосила, що коли підліток впав та розбив скло, від шокового стану він пройшов ще кілька метрів, а потім знову впав.

Коли чоловік, який вбив підлітка, зрозумів, що сталося, то почав активно намагатися врятувати хлопця. Він прибіг до мене, попросив джгут, але до цього часу підліток вже помер,

– розповіла співробітниця фунікулера.

Жінка також зазначила, що через певний час приїхала і швидка, і поліція. Вбивцю затримали, опору він не чинив.