Хлопця штовхнули в спину, уламок скла вразив артерію: головне про вбивство у фунікулері в Києві
У Києві ввечері 7 квітня стався смертельний інцидент унаслідок якого загинув підліток. Хлопець після конфлікту з правоохоронцем, влетів у скло фунікулера, а уламки зачепили підлітку сонну артерію.
Зрештою підозрюваного у вбивстві 16-річного Максима затримали і оголосили чоловікові підозру. Усе, що відомо про смертельний інцидент, який стався у фунікулері в Києві – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Фунікулер 7 квітня зупинив роботу через вбивство
Місцеві телеграм-канали написали, що фунікулер припинив роботу ввечері 7 квітня після повідомлень про можливе вбивство 16-річного підлітка. КП "Київпастранс" офіційно підтвердило призупинення роботи фунікулера о 20:01.
Рух фунікулера призупинено через хуліганський випадок на верхній станції. На місці працює поліція. Перепрошуємо за тимчасові незручності,
– зазначили у "Київпастрансі".
На місце подій викликали правоохоронців. На момент інциденту жодних коментарів стосовно вбивства від поліцейських не було.
Водночас місцеві телеграм-канали писали, що трагічний інцидент у столичному фунікулері пов'язаний із загибеллю 16-річного підлітка. Потерпілий, ідентифікований як хлопець 2007 року народження, трагічно помер до прибуття швидкої медичної допомоги через сильну втрату крові, отриману під час сутички.
Підліток втрапив у конфлікт із нетверезим правоохоронцем
У спортивному клубі "Чайка", де грав 16-річний хлопець Максим, розповіли, що ввечері 7 квітня він гуляв зі своїми товаришами на Поштовій площі та їхав на фунікулері. У якийсь момент чоловікові у військовій формі без розпізнавальних знаків не сподобалося, що 16-річні підлітки розважаються.
Той вирішив проявити свій військовий патріотизм, підійшовши в нетверезому стані зі словами: "Ти готовий віддати борг Батьківщині?" Максим впевнено відповів, що готовий,
– розповіли в спортклубі.
У клубі додали, що чоловік штовхнув підлітка в спину, після чого Максим вдарився головою об скло та розбив його. Один з уламків потрапив хлопцеві в сонну артерію.
Після цього, за даними спортклубу, Максим пройшов кілька кроків та впав на сходах верхнього вестибюля фунікулера. Поранення, на жаль, було смертельне.
ДБР розпочало кримінальне провадження про вбивство
У пресслужбі ДБР повідомили, що слідство встановило: увечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт.
Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці,
– зазначили в бюро.
За попередніми даними, затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання обовʼязків. Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій.
Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві. У разі доведення провини в судовому порядку чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.
Водночас деталі щодо інциденту додала Київська спеціалізована прокуратура. Правоохоронці повідомили, що під час сутички потерпілий головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду медичної допомоги.
В убивстві підлітка підозрюють правоохоронця / Фото прокуратури
Зазначають, що підозрюваному в убивстві 30 років, він військовослужбовець правоохоронного органу. При цьому якого саме – офіційно не повідомляють.
Кадри з місця трагедії / Фото прокуратури
Співробітниця фунікулера розповіла деталі вбивства
У мережі також поширюють відео, де співробітниця фунікулера розповіла деталі вбивства підлітка. Жінка наголосила, що коли підліток впав та розбив скло, від шокового стану він пройшов ще кілька метрів, а потім знову впав.
Коли чоловік, який вбив підлітка, зрозумів, що сталося, то почав активно намагатися врятувати хлопця. Він прибіг до мене, попросив джгут, але до цього часу підліток вже помер,
– розповіла співробітниця фунікулера.
Жінка також зазначила, що через певний час приїхала і швидка, і поліція. Вбивцю затримали, опору він не чинив.