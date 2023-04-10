Загадочные смертельные трагедии: в Киеве и Львове выпали из окна ребенок и женщина
Во Львове и Киеве случились смертельные трагедии. Так, в первом городе из окна выпала женщина, а в столице – нашли тело девочки.
Обе информации подтвердили в полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедий.
Важно В Броварах 4-летний мальчик выпал из окна на седьмом этаже
Трагедия во Львове
10 апреля во Львове на улице Владимира Великого обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпала из окна. В настоящее время правоохранители устанавливают ее личность.
Подобная смерть в Киеве
Также в Киеве на Борщаговке обнаружили тело выпавшей из окна многоэтажного дома девочки. К сожалению, она погибла от полученных травм. Врачи констатировали смерть ребенка.
Трагедия произошла около 9 утра 10 апреля. Погибшей девочке было 12 – 14 лет. В настоящее время устанавливаются детали ЧП.
Самоубийства в Украине
- Ранее в Броварах маленький мальчик выпал из окна. К несчастью, ребенок погиб. Как оказалось, в результате тяжелых травм мальчик умер до приезда медиков.
- А 15 марта спасатели оказали помощь 6-летнему мальчику, выпавшему из окна 5 этажа. Это произошло в Вознесеновском районе Запорожья. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили, что 6-летний мальчик выпал из окна 5 этажа на чердаке подъезда.
- 1 апреля во временно оккупированном Мелитополе россияне жестоко пытали юношу в травматологическом отделении городской больницы. После этого он покончил жизнь самоубийством.
- Кроме того, в военном городке в Золочевском районе Львовской области погиб 42-летний нацгвардеец. Его нашли застреленным.
- Также курсант Львовского государственного университета внутренних дел погиб во время караула на посту 19 марта. В сети заявляли, что парень застрелился.