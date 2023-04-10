Загадкові смертельні трагедії: у Києві та Львові випали з вікна дитина та жінка
10 квітня 2023, 13:21Читать новость на русском
У Львові та Києві сталися смертельні трагедії. Так, у першому місті з вікна випала жінка, а у столиці – знайшли тіло дівчинки.
Обидві інформації підтвердили у поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедій.
Важливо У Броварах 4-річний хлопчик випав з вікна на сьомому поверсі
Трагедія у Львові
10 квітня у Львові на вулиці Володимира Великого знайшли тіло жінки. Попередньо, вона випала з вікна. Наразі правоохоронці встановлюють її особу.
Подібна смерть у Києві
Також у Києві на Борщагівці виявили тіло дівчинки, яка випала з вікна багатоповерхового будинку. На жаль, вона загинула від отриманих травм. Лікарі констатували смерть дитини.
Трагедія сталася близько 9 ранку 10 квітня. Загиблій дівчинці було 12 – 14 років. Наразі встановлюються деталі НП.
Самогубства в Україні
- Раніше у Броварах маленький хлопчик випав з вікна. На жаль, дитина загинула. Як виявилось, внаслідок важких травм хлопчик помер до приїзду медиків.
- А 15 березня рятувальники надали допомогу 6-річному хлопчику, який випав з вікна 5 поверху. Це сталося у Вознесенівському районі Запоріжжя. Коли рятувальники прибули на місце подій, то виявили, що 6-річний хлопчик випав з вікна 5 поверху на піддашок під’їзду.
- 1 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни жорстоко катували юнака у травматологічному відділенні міської лікарні. Після цього він покінчив життя самогубством.
- Окрім цього, у військовому містечку в Золочівському районі Львівської області загинув 42-річний нацгвардієць. Його знайшли застреленим.
- Також курсант Львівського державного університету внутрішніх справ загинув під час караулу на посту 19 березня. У мережі заявляли, що хлопець застрелився.