Била детей электрокабелем и ножкой стола: на Киевщине разоблачили притворную "мать Терезу"

В Киевской области полиция сообщила о подозрении матери-воспитательнице дома семейного типа. Та систематически издевалась над своими подопечными.

В частности, на камеру попал момент избиения 13-летнего мальчика. Горе-мать била ребенка сначала руками, а затем металлической ножкой стола.

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"Воспитывала" силой

Как выяснили правоохранители, 59-летняя женщина не впервые применяет психологическое и физическое насилие в отношении приемных детей.

Об издевательствах "матери" рассказали сами воспитаники. По их словам, женщина систематически наказывала их, применяя пояс, электрокабель и другие предметы.



В общей сложности на воспитании в доме семейного типа находилось 7 детей в возрасте от 9 до 15 лет. В настоящее время они проходят медосмотр в больнице.

Тем временем "мать Терезе" грозит 6 лет тюрьмы по факту пыток.

Била по голове 13-летнего мальчика ножкой стула: видео Нацполиция