Била детей электрокабелем и ножкой стола: на Киевщине разоблачили притворную "мать Терезу"
Источник:Полиция Киевщины
В Киевской области полиция сообщила о подозрении матери-воспитательнице дома семейного типа. Та систематически издевалась над своими подопечными.
В частности, на камеру попал момент избиения 13-летнего мальчика. Горе-мать била ребенка сначала руками, а затем металлической ножкой стола.
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"Воспитывала" силой
Как выяснили правоохранители, 59-летняя женщина не впервые применяет психологическое и физическое насилие в отношении приемных детей.
Об издевательствах "матери" рассказали сами воспитаники. По их словам, женщина систематически наказывала их, применяя пояс, электрокабель и другие предметы.
В общей сложности на воспитании в доме семейного типа находилось 7 детей в возрасте от 9 до 15 лет. В настоящее время они проходят медосмотр в больнице.
Тем временем "мать Терезе" грозит 6 лет тюрьмы по факту пыток.
Била по голове 13-летнего мальчика ножкой стула: видео Нацполиция
Держала на цепи в летнем душе
- В Винницкой области мать пытала 12-летнего сына.
- Сама злоумышленница рассказала, что избивала мальчика, чтобы его "перевоспитать". Ведь ребенок отказывался помогать бабушке по хозяйству.
- За отказ выполнять домашнюю работу мать наказывала парня побоями. После них ребенок неоднократно убегал из дома.
- Однажды женщина решила "своеобразным" способом проучить сына. Она перемотала ноги и руки мальчику металлической цепью и закрыла в металлической конструкции – летнем душе.
- Когда злоумышленнице нужно было уехать на работу, она забрала сына с собой. Когда она оставила авто, то прикрепила парня цепями к рулю.
- Дома женщина снова заперла ребенка в металлической конструкции. Мальчик всю ночь спал на полу, прикованный к трубе.