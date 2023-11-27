Била дітей електрокабелем та ніжкою столу: на Київщині викрили удавану "матір Терезу"

У Київській області поліція повідомила про підозру матері-виховательці будинку сімейного типу. Та систематично знущалася зі своїх підопічних.

Зокрема, на камеру потрапив момент побиття 13-річного хлопчика. Горе-матір била дитину спочатку руками, а потім металевою ніжкою столу.

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"Виховувала" силою

Як з'ясували правоохоронці, 59-річна жінка не вперше застосовує психологічне та фізичне насилля щодо прийомних дітей.

Про знущання "матері" розповіли самі вихованці. За їхніми словами, жінка систематично карала їх, застосовуючи пасок, електрокабель та інші предмети.



Загалом на вихованні в будинку сімейного типу перебувало 7 дітей віком від 9 до 15 років. Нині вони проходять медогляд у лікарні.

Тим часом "матері Терезі" загрожує 6 років в'язниці за фактом катування дітей.

Била по голові 13-річного хлопчика ніжкою стільця: відео Нацполіція