38-річна жителька Хмільника тривалий час знущалася зі свого малолітнього сина. Тепер вона постане перед судом.

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Як матір "перевиховувала" сина

Слідчі встановили, що матір, намагаючись "перевиховати" сина, завдавала йому фізичних та моральних страждань.

Річ у тім, що хлопчик проживає із бабусею, яка доручала онукові виконувати певну домашню роботу по господарству. За словами дитини, ця робота була йому не під силу, а тому він відмовлявся її виконувати. За це матір карала хлопчика побоями. Після них дитина неодноразово тікала з дому. Щоразу матір знаходила сина самотужки.



Під час розслідування правоохоронцям вдалося встановити шокуючі факти покарань, які матір застосовувала до 12-річного хлопчика.

Так, відомо, що одного разу жінка приїхала до своєї матері, заздалегідь прихопивши ланцюги та навісні замки. Вона перемотала ноги та руки сина металевим ланцюгом та відвезла його додому, де зачинила у металевій конструкції – літньому душі.

Коли зловмисниці треба було поїхати на роботу, вона забрала сина із собою. Коли вона залишила авто, то прикріпила хлопця ланцюгами до керма. Вдома жінка знову замкнула дитину у металевій конструкції. Хлопчик цілу ніч спав на підлозі, прикутий до труби.

Вранці матір послабила ланцюги. Це дозволило хлопцеві втекти до знайомої у сусіднє село і розповісти про пережите, та своєю чергою викликала поліцію.

Як покарають горе-матір

Жінці вже повідомили про підозру у катуванні. Обвинувальний акт стосовно неї передали до суду. За скоєне їй світить до шести років позбавлення волі.

Тим часом її сина соціальні служби помістили до реабілітаційного центру.

На Чернігівщині чоловік закатував до смерті 2-річну дівчинку

На Чернігівщині до 10 років позбавлення волі чоловіка засудили чоловіка, який вбив 2-річну дитину. Протягом грудня 2017 року – березня 2018 року зловмисник жорстоко знущався з дитини. Вбита дівчинка була донькою її співмешканки. Чоловік забороняв матері годувати її. За даними слідства, засуджений виривав в дитини волосся, викручував їй руки та ноги, гасив недопалки о її тіло. 20 березня 2018 року дитина померла внаслідок набряку головного мозку.

Слідчі кажуть, що чоловік катував 2-річну дитину через те, що та не знала його імені.