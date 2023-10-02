Хотел отомстить жене: на Киевщине отец убил родную дочь, сын чудом выжил

В Киевской области будут судить мужчину, который убил дочь ударом ножа в сердце. Также злоумышленник пытался убить сына.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый до приговора суда будет находиться под стражей.

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В Киевской области отец убил родную дочь

Как стало известно, накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности мужчина поссорился с находящейся за рубежом женой. Чтобы отомстить ей, он решил убить детей – 16-летнюю дочь и 12-летнего сына.

2 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился на кухню и включил газовые конфорки. После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действия отца, девушка хотела выключить плиту. Поэтому между ними возник конфликт, который перерос в драку.

Дети пытались убежать от отца, однако покинуть дом им не удалось, поскольку мужчина отломал внутреннюю ручку входной двери.

Во время спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и грудную клетку. От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца она скончалась на месте.

В то же время опасаясь за свою жизнь, парень взял мобильный телефон и скрылся в подвале дома, откуда вызвал правоохранителей. Кстати, после совершенного злоумышленник пытался совершить самоубийство и порезал себе руку.

Теперь злоумышленник к приговору суда будет находиться под стражей.

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