Хотів помститися дружині: на Київщині батько вбив рідну доньку, син дивом вижив

На Київщині судитимуть чоловіка, який вбив доньку ударом ножа в серце. Також зловмисник намагався вбити сина.

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Обвинувачений до вироку суду перебуватиме під вартою.

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На Київщині батько вбив рідну доньку

Як стало відомо, напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів чоловік посварився з дружиною, яка перебуває за кордоном. Щоб помститися їй, він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

2 травня, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки чоловік відламав внутрішню ручку вхідних дверей.

Під час суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та у грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця вона померла на місці.

Водночас побоюючись за своє життя, хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців. До речі, після вчиненого зловмисник намагався скоїти самогубство та порізав собі руку.

Тепер зловмисник до вироку суду перебуватиме під вартою.

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