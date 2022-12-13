Киевский наркодилер Чернецкий приговорен к 5 годам лишения свободы

В Киеве 13 декабря был осужден наркодилер Юрий Чернецкий. Мужчину обвиняют в продаже кокаина в ночных клубах столицы.

Подробности сообщили в Киевской городской прокуратуре. Там отметили, что обвиняемый получил 5 лет лишения свободы. Такой приговор вынес Бориспольский горрайонный суд в Киевской области.

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Как известно, Чернецкого обвиняют по нескольким статьям, в частности:

307 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:

309 о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Мужчину поймали с поличным в развлекательном заведении. Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители также обнаружили наркотики.

До вступления приговора в законную силу Чернецкий будет находиться под стражей, сообщили в прокуратуре.

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Впечатляет, но жена Чернецкого Инна Воронова в инстаграме попросила подписчиков, чтобы те скинулись "хотя бы по 1000 гривен", чтобы она с мужем и дальше могла снимать сторис. Удивительно, но наверное ей никто не сказал, что сторис можно снимать и из тюрьмы, где ближайшие пять лет будет находиться ее любимый. И контент будет интересный и необычный. Так сказать, не такой, как у всех.

Добавим, что в Украине активно противодействуют наркоторговле. К примеру, сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией изъяли в Харькове свыше 1,5 тонны соломки опийного мака. Из нее можно было изготовить около 100 тысяч доз наркотиков стоимостью не менее 25 миллионов гривен.