В понедельник, 28 ноября, Bellingcat и The Insider опубликовали масштабное расследование, в котором разоблачили очередную ложь России в отношении своего шпиона за океаном. Сотрудник ГРУ Сергей Черкасов путешествовал по миру под именем Виктора Мюллера Феррейры и передавал важные данные Кремлю.

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Какую биографию придумала Россия своему агенту

Как отмечают расследователи, в "автобиографии" Черкасова писало, что у него было тяжелое детство "бразильца", а его "мать" вообще умерла от пневмонии. Жил Феррейро с тетей в бедном районе страны, находился в сложных отношениях с отцом и в результате захотел стать политическим корреспондентом.

Черкасов имел целью попасть в Нидерланды, одна пограничники не пустили его в страну Европы и отправили "домой" – в Бразилию. Также власти Бразилии сразу проинформировали, что считают Феррейро сотрудником ГРУ, использующего поддельные документы.

В бразильском аэропорту Черкасов, несмотря на заметный акцент, доказывал, что местный. Вскоре стало известно, что "мать-бразилийка", которую придумал себе агент, не имела детей. Российский шпион в итоге приговорен к 15 годам лишения свободы.

Как Кремль хотел вытащить "Феррейро" из тюрьмы

Bellingcat пишут, что Россия сфабриковала уголовное дело против Черкасова по обвинению в контрабанде наркотиков. По логике спецслужб Путина, это должно было помочь экстрадировать агента из Бразилии.

Российские власти оказались в непростой ситуации, ведь, чтобы вернуть в страну своего агента, пришлось бы признать факт шпионажа,

– подметили расследователи.

В Кремле пытались доказать, что Черкасов никакой не шпион ГРУ, а злоумышленник, возглавлявший в начале 2010-х годов преступную сеть, привозимую героином в Россию.

В то же время сам Черкасов, "скрывавшийся от российских силовиков", признал вину и даже просил, чтобы его депортировали в Россию. Хотя если бы он не был агентом и понимал, что не уйдет от ответственности, то вряд ли бы хотел в Москву, ведь там ему должны были приговорить пожизненное заключение.

Обратите внимание! Факты свидетельствуют, что в последние годы Черкасов спокойно ездил по территории России. В частности, он в 2015, 2017, 2018, 2020 и 2021 ездил между Калининградом, Москвой, Белгородом и Самарой под настоящим именем и не скрывался от силовиков.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве российского агента, приехавшего из Крыма вроде бы к родственникам, а на самом деле – готовить диверсии.