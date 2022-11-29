У понеділок, 28 листопада, Bellingcat і The Insider опублікували масштабне розслідування, у якому викрили чергову брехню Росії щодо свого шпигуна за океаном. Співробітник ГРУ Сєргєй Черкасов мандрував світом під ім'ям Віктора Мюллера Феррейри та передавав важливі дані Кремлю.

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Яку біографію вигадала Росія своєму агентові

Як зазначають розслідувачі, в "автобіографії" Черкасова писало, що у нього було тяжке дитинство "бразильця", а його "мати", взагалі, померла від пневмонії. Жив Феррейро з тіткою в бідному районі країни, був у складних стосунках з батьком і у результаті захотів стати політичним кореспондентом.

Черкасов мав на меті потрапити в Нідерланди, одна прикордонники не пустили його в країну Європи та відправили "додому" – у Бразилію. Також владу Бразилії одразу проінформували, що вважають Феррейро співробітником ГРУ, який використовує підробні документи.

У бразильському аеропорту Черкасов, попри помітний акцент, доводив, що є місцевим. Незабаром стало відомо, що "мати-бразилійка", яку вигадав собі агент, не мала дітей. Російського шпигуна у підсумку засудили до 15 років позбавлення волі.

Як Кремль хотів витягнути "Феррейро" з в'язниці

Bellingcat пишуть, що Росія сфабрикувала кримінальну справу проти Черкасова за звинуваченням у контрабанді наркотиків. За логікою посіпак Путіна, це мало б допомогти екстрадувати агента з Бразилії.

Російська влада опинилась у непростій ситуації, адже щоб повернути в країну свого агента, довелося б визнати факт шпигунства,

— підмітили розслідувачі.

У Кремлі намагалися довести, що Черкасов ніякий не шпигун ГРУ, а зловмисник, який на початку 2010-х років очолював злочинну мережу, що привозила героїн у Росію.

Водночас сам Черкасов, який "переховувався від російських силовиків", визнав провину і навіть просив, щоб його депортували в Росію. Хоча якби він не був агентом та розумів, що не уникне відповідальності, то навряд би хотів у Москву, адже там йому мали б присудити довічне ув'язнення.

Зверніть увагу! Факти засвідчують те, що протягом останніх років Черкасов спокійно їздив територією Росії. Зокрема, він у 2015, 2017, 2018, 2020 та 2021 роках їздив між Калінінградом, Москвою, Білгородом і Самарою під справжнім ім'ям та не переховувався від силовиків.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві російського агента, який приїхав з Криму начебто до родичів, а насправді – готувати диверсії.