Київського наркодилера Чернецького засудили до 5 років позбавлення волі

У Києві 13 грудня засудили наркодилера Юрія Чернецького. Чоловіка звинувачують у продажі кокаїну в нічних клубах столиці.

Деталі повідомили у Київській міській прокуратурі. Там зазначили, що обвинувачений отримав 5 років позбавлення волі. Такий вирок виніс Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

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Як відомо, Чернецького звинувачують за кількома статтями, зокрема:

307 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів:

309 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Чоловіка впіймали на гарячому у розважальному закладі. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці також виявили наркотики.

До набрання вироком законної сили Чернецький перебуватиме під вартою, повідомили в прокуратурі.

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Вражає, але дружина Чернецького Інна Воронова в інстаграмі попросила підписників, аби ті скинулися "хоча б по 1000 гривень", щоб вона з чоловіком і далі могла знімати сторіс. Дивно, але напевно їй ніхто не сказав, що сторіс можна знімати і з в'язниці, де найближчі 5 років перебуватиме її коханий. І контент буде цікавий та незвичний. Так би мовити, не такий, як у всіх.

Додамо, що в Україні активно протидіють наркоторгівлі. До прикладу, співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією вилучили у Харкові понад 1,5 тонни соломки опійного маку. З неї можна було виготовити близько 100 тисяч доз наркотиків вартістю щонайменше 25 мільйонів гривень.