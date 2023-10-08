Похитил 4-летнего ребенка и пытался его изнасиловать: в Киевской области мужчину приговорили к 15 годам
Источник:Киевская областная прокуратура
В Киевской области удалось посадить на 15 лет мужчину, который хотел изнасиловать малолетнюю девочку. Он украл ее из АЗС в Борисполе и вывез на автомобиле в поле.
Соответствующий инцидент произошел еще три года назад – до решения суда преступник находился под стражей. Следствие вели Бориспольская и Киево-Святошинская окружные прокуратуры.
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Жуткое похищение ребенка
Правоохранителям удалось доказать, что в августе 2020 года мужчина похитил незнакомого ее ребенка. Инцидент произошел в торговом зале на автозаправке в Борисполе. Пока женщина 4-летней девочки расплачивалась на кассе за товар, злоумышленник взял ее на руки и вынес из здания.
Он силой посадил девочку в свой автомобиль и вывез в поле за пределами населенного пункта. Там он совершил в отношении ребенка сексуальное насилие и пытался ее изнасиловать.
Виновного удалось привлечь к ответственности / Киевская областная прокуратура
В конце концов мужчину определили виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминировали похищение малолетнего ребенка, сексуальное насилие и незаконченное покушение на изнасилование. Злоумышленника ожидает 15 лет лишения свободы.
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