Викрав 4-річну дитину та намагався її зґвалтувати: на Київщині чоловіка засудили до 15 років

На Київщині вдалося посадити на 15 років чоловіка, який хотів згвалтували малолітню дитину. Він викрав її з АЗС у Борисполі та вивіз на автівці в поле.

Відповідний інцидент стався ще три роки тому – до рішення суду злочинець перебував під вартою. Слідство вели Бориспільська та Києво-Святошинська окружні прокуратури.

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Моторошне викрадення дитини

Правоохоронцям вдалося довести, що у серпні 2020 року чоловік викрав незнайому її дитину. Інцидент стався у торговельній залі на автозаправці в Борисполі. Поки жінка 4-річної дівчинки розплачувалася на касі за товар, зловмисник взяв малечу на руки та виніс її з будівлі.

Він силою посадив дівчинку до свого автомобіля та вивіз в поле за межами населеного пункту. Там він вчинив відносно дитини сексуальне насильство та намагався її зґвалтувати.

Винного вдалося притягнути до відповідальності / Київська обласна прокуратура

Врешті-решт чоловіка визначили винним за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінували викрадення малолітньої дитини, сексуальне насильство та незакінчений замах на зґвалтування. На зловмисника очікує 15 років позбавлення волі.

Страшні випадки згвалтування в Україні